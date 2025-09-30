Prima pagină » Știri externe » NETANYAHU formulează condițiile unui acord de pace în Fâșia Gaza/ ”Armata israeliană va rămâne în cea mai mare parte” a teritoriului

30 sept. 2025, 13:14, Știri externe
Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat că armata israeliană „va rămâne în cea mai mare parte” a teritoriului palestinian, în urma discuțiilor pe care le-a purtat cu președintele SUA, Donald Trump, despre oprirea războiului din Fâșia Gaza.

„Vom recupera toți ostaticii noștri, vii și nevătămați, în timp ce Armata israeliană va rămâne în cea mai mare partea a Fâșiei Gaza”, a afirmat Netanyahu după și-a exprimat sprijinul pentru planul de pace al președintelui american, care prevedea desfășurarea unei „forțe internaționale de stabilizare” în Fâșia Gaza, pe măsură ce trupele israeliene se retrag.

Planul lui Donald Trump includea posibilitatea „creării unui stat palestinian”, în cazul în care condițiile necesare păcii ar fi îndeplinite. În cadrul potențialului acord, forțele militare israeliene se vor retrage pe o linie stabilită de comun acord și operațiunile militare vor fi suspendate. Grupul militant Hamas ar urma să elibereze toți ostaticii israelieni, în schimbul a 250 de palestinieni condamnați în Israel la detenție pe viață și a peste 1.700 de locuitori din Gaza capturați în ultimii doi ani. Israelul va permite intrarea asistenței umanitare în Fâșia Gaza.

Netanyahu avertizează că nu va lăsa gruparea Hamas la conducerea Fâșiei Gaza

“Susțin planul președintelui Trump de oprire a războiului din Fâșia Gaza. Prin acest plan, ne sunt atinse obiectivele de război. Gaza va avea o administrație civilă. Dacă grupul Hamas respinge acest plan sau dacă îl acceptă, iar apoi face tot posibilul pentru a nu-l respecta, atunci Israelul va termina singur misiunea”, a afirmat Netanyahu.

Totuși, premierul israelian respinge orice inițiativă cu privire la acceptarea condițiilor impuse de Hamas, avertizând asupra controlului pe care l-ar instaura în Fâșia Gaza, potrivit BFMTV.

„Ni se spune: trebuie să acceptați condițiile grupării Hamas, Armata israeliană trebuie să se retragă, iar Hamas se poate consolida, poate controla Fâșia Gaza. Nu, nu așa se vor întâmpla lucrurile”, a avertizat Netanyahu.

