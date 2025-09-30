Un ministru israelian de extremă-dreapta cere „libertate totală de acțiune” în FÂȘIA GAZA/ Smotrich solicită sprijinul SUA în anexarea Cisiordaniei

Un ministrul israelian de extremă-dreapta a cerut, luni, ca Armata israeliana să își păstreze „libertatea totală de acțiune” în Fâșia Gaza, în cazul semnării unui armistițiu.

Bezalel Smotrich, ministrul Finanțelor și lider al Partidului Sionismului Religios, a avertizat asupra unei serii de „linii roșii” pe care a spus că le-a transmis premierului.

Președintele SUA, Donald Trump, l-a găzduit, luni, pe premierul israelian, Benjamin Netanyahu, la Casa Albă, la scurt timp după ce a promis un „acord” privind Fâșia Gaza.

Potrivit unei surse, propunerea americană în 21 de puncte, pe care Donald Trump a prezentat-o deja lui Benjamin Netanyahu și mai multor lideri arabi și musulmani, include un armistițiu permanent în teritoriul palestinian, eliberarea ostaticilor israelieni și o guvernarea viitoare a Fâșiei Gaza fără gruparea Hamas.

Smotrich respinge revenirea Autorității Palestiniene în teritoriul Fâșiei Gaza

Bezalel Smotrich și-a reiterat opoziția față de un acord cu mișcarea islamistă palestiniană, al cărei atac împotriva Israelului a declanșat războiul. Ministrul a declarat că Armata israeliană ar trebui să-și păstreze „libertatea totală de acțiune în întreaga Fâșie Gaza”.

De asemenea, Smotrich s-a opus revenirii Autorității Palestiniene în teritoriu, plan care este susținut de comunitatea internațională.

Ministrul speră să obțină sprijinul SUA pentru propunerea de anexare a „Iudeii și Samariei”, denumirea biblică folosită de majoritatea liderilor israelieni pentru a se referi la Cisiordania, ocupată de Israel din 1967.

Donald Trump a respins categoric posibilitatea anexării Cisiordaniei de către Israel.

„Nu voi permite Israelului să anexeze Cisiordania, nu se va întâmpla”, a avertizat Trump, citat de cotidianul Sud Ouest.

Benjamin Netanyahu este relativ dependent de sprijinul partidului lui Smotrich pentru a-și menține majoritatea în Parlament.

Foto: Profimedia

Recomandarea autorului:

Statele occidentale adoptă noi măsuri privind programul NUCLEAR iranian/ UNIUNEA EUROPEANĂ anunță reintroducerea sancțiunilor împotriva Teheranului

Netanyahu are o nouă întâlnire cu Trump în efortul de coordonare a politicilor /Persistă DISPUTELE privind ofensiva din Gaza și postura Israelului