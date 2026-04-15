Donald Trump nu este primul președinte american care intră în conflict cu un papă: o istorie lungă de dispute între Casa Albă și Vatican

Donald Trump nu este primul președinte american care intră în conflict cu un papă. De-a lungul timpului, mai mulți lideri de la Casa Albă au avut divergențe cu Vaticanul, însă rar acestea au fost făcute public atât de direct și personal.

Tensiuni între Donald Trump și Papa Leo XIV

Disputa actuală dintre Donald Trump și Papa Leo XIV a pornit de la războiul din Iran. Papa a transmis un apel ferm la încetarea conflictelor, fără a menționa direct SUA sau Israel, spunând în cadrul unei veghe de rugăciune în Bazilica Sfântul Petru: „Destul cu războiul”.

Suveranul Pontif a sugerat că un „sentiment de omnipotență iluzorie” al marilor puteri alimentează conflictul și a cerut liderilor să caute o soluție de pace.

Reacția lui Trump a venit rapid, printr-o postare pe rețelele sale sociale: „Nu vreau un Papă care crede că este în regulă ca Iranul să aibă armă nucleară.” El l-a criticat pe Leo XIV, numindu-l „slab în privința crimei și dezastruos în politica externă”, iar ulterior a declarat presei: „Nu sunt un fan al Papei Leo”.

La rândul său, Papa Leo XIV a respins ideea că ar fi intimidat de administrația americană: „Nu am teamă nici de administrația Trump, nici de a vorbi deschis despre mesajul Evangheliei.”

El a subliniat că va continua să promoveze pacea și dialogul între state, adăugând că „prea mulți oameni suferă și cineva trebuie să spună că există o cale mai bună”.

Papa a precizat și că declarațiile sale nu sunt atacuri personale, ci țin de mesajul religios: „Fericiți cei care fac pacea.”

Nu este prima confruntare între un președinte american și un papă

Trump și Papa Francisc

În 2016, în timpul campaniei electorale, Donald Trump s-a confruntat cu Papa Francisc pe tema imigrației și a zidului de la granița dintre SUA și Mexic, conform abcnews.com.

„O persoană care se gândește doar la construirea de ziduri – oriunde ar fi acestea – și nu la construirea de punți, nu este creștină”, a răspuns Francisc într-o declarație adresată reporterilor în februarie 2016, în timp ce se întorcea la Vatican dintr-o călătorie în Mexic.

Trump a calificat comentariile lui Francisc drept „incredibile” și „rușinoase”.

Într-o declarație pe rețelele de socializare, Trump a scris la acea vreme: „Niciun lider, în special un lider religios, nu ar trebui să aibă dreptul de a pune la îndoială religia sau credința altui om. Sunt mândru să fiu creștin și, în calitate de președinte, nu voi permite ca creștinismul să fie atacat și slăbit în mod constant”.

Dezacordul public dintre Francisc și Trump pe tema imigrației a continuat pe parcursul primului mandat al lui Trump și s-a extins și în al doilea mandat al acestuia.

În februarie 2025, Vaticanul a publicat o scrisoare adresată episcopilor catolici din SUA de către Papa Francisc, în care critica aspru eforturile lui Trump de deportare în masă.

„Deportarea unor persoane care, în multe cazuri, și-au părăsit țara din cauza sărăciei extreme, a nesiguranței, a exploatării, a persecuției sau a deteriorării grave a mediului, lezează demnitatea multor bărbați și femei, precum și a unor familii întregi, și le plasează într-o stare de vulnerabilitate și neputință deosebită”, a afirmat Francisc în scrisoare.

Bill Clinton și Papa Ioan Paul al II-lea

În 1993, Bill Clinton a avut o divergență cu Papa Ioan Paul al II-lea pe tema avortului. În timpul campaniei sale prezidențiale din 1992, Clinton a declarat că poziția sa față de avort era aceea de a-l face „sigur, rar și legal”. La prima lor întâlnire față în față, Papa Ioan Paul al II-lea și-a exprimat opiniile privind „dreptul la viață”.

Într-un discurs ținut la Denver, având alături de el pe Clinton, Ioan Paul al II-lea a spus: „Dacă doriți justiție egală pentru toți, libertate adevărată și pace durabilă, atunci, America, apărați viața. Toate marile cauze care vă aparțin astăzi vor avea sens doar în măsura în care garantați dreptul la viață și protejați persoana umană”. În discursul său de bun venit de la Denver, Clinton nu a încercat să-l contrazică sau să-l critice pe papă, afirmând: „Toți americanii, indiferent de religia lor, vă sunt recunoscători, Sfinție, pentru exemplul moral pe care îl oferiți. Căci știm că dumneavoastră ați fost forța care a aprins scânteia libertății împotriva comunismului în Polonia natală și în întreaga Europă de Est.”

George W. Bush și Papa Ioan Paul al II-lea

În 2001, Papa Ioan Paul al II-lea a cerut președintelui George W. Bush să respingă cercetarea pe celule stem embrionare. Papa a considerat că aceasta ridică probleme morale majore privind viața umană.

La scurt timp, Bush a aprobat finanțarea cercetării pe linii celulare existente, argumentând că știința poate salva vieți și că există un echilibru dificil între morală și progres medical.

Bush a menționat într-un discurs din august 2001 că „această chestiune este dezbătută în cadrul Bisericii, cu persoane de diferite confesiuni”. El a afirmat că a aprobat finanțarea deoarece cercetările finanțate din fonduri private s-au dovedit „foarte promițătoare” în ceea ce privește îmbunătățirea vieții celor care suferă de boli precum diabetul juvenil, Alzheimer, Parkinson și leziuni ale măduvei spinării.