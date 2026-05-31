Prima pagină » Știri externe » Avertismentul unui spion israelian! După Iran, urmează noi războaie împotriva Turciei și Egiptului: “E mai rău pentru că sunt în NATO“

Avertismentul unui spion israelian! După Iran, urmează noi războaie împotriva Turciei și Egiptului: “E mai rău pentru că sunt în NATO“

Melania Agiu
Avertismentul unui spion israelian! După Iran, urmează noi războaie împotriva Turciei și Egiptului: “E mai rău pentru că sunt în NATO“
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Spionul israeliano-american Jonathan Pollard a sugerat că Israelul ar putea ataca Egiptul și Turcia în viitorul apropiat. Într-un podcast al rețelei media Arutz Sheva, Pollard a sugerat că Israelul ar trebui să se pregătească pentru alte războaie în Orientul Mijlociu, după Iran.

„Trebuie să terminăm problema în Iran. La fel și cu Gaza și Hezbollah. De ce spun asta? Pentru că trebuie să fim pregătiți pentru următorul război, care va fi probabil împotriva Turciei și Egiptului.”

„Nu știu dacă că ne va fi la fel de ușor cu turcii cum ne-a fost cu iranienii”, a spus el. (…) „Vine furtuna.“ (…) „E și mai rău pentru că sunt membrii NATO.“

De asemenea, el a avertizat împotriva faptului că Israelul ar permite guvernului de tranziție susținut de Turcia din Siria să recupereze zonele din sud ocupate de forțele israeliene, spunând că acest lucru i-ar lăsa efectiv cu „turcii la granița noastră”.

Pollard a vândut secrete americane Israelului

Pollard a petrecut 30 de ani în închisoare pentru că a vândut secrete americane Israelului în 1984.

Mai exact, în perioada mai 1984 – noiembrie 1985, Pollard, care avea acces la documente extrem de sensibile, a sustras și a transmis mii de pagini cu secrete militare și strategice americane către oficialii din Israel. Cazul său a provocat o criză diplomatică majoră între Statele Unite și Israel. Pollard lucra ca analist în cadrul serviciilor de informații ale Forțelor navale americane.

A fost arestat în 1985, iar în 1987 a fost condamnat la închisoare pe viață. Născut în SUA, Israelul i-a acordat cetățenie lui Jonathan Pollard în anul 1995. Acesta a părăsit SUA pentru Israel după eliberarea sa în 2015.

Potrivit publicației middleeasteye.net, de când s-a mutat în Israel și a obținut cetățenia, Pollard a fost un susținător și prieten al ministrului securității naționale, Itamar Ben Gvir, și a susținut apelurile la epurarea etnică a Palestinei ocupate.

Turcia, Egipt – Israel, relații „cordiale“

Atât Egiptul, cât și Turcia s-au bucurat de relații cordiale cu Israelul timp de decenii, dar acestea s-au încordat din ce în ce mai mult în ultimii ani din cauza genocidului din Gaza.

Turcia a fost prima țară cu majoritate musulmană care a recunoscut statul Israel în 1949, iar cele două țări au menținut legături solide de securitate și comerciale de-a lungul anilor.

Totuși, de la atacul din 2010 asupra flotilei Mavi Marmara, când forțele israeliene au atacat o navă turcească care transporta ajutoare către Gaza și au ucis 10 dintre cei aflați la bord, tensiunile s-au intensificat, iar Ankara a criticat din ce în ce mai mult modul în care Israelul îi tratează pe palestinieni.

Cea mai recentă încercare de restabilire a relațiilor, din septembrie 2023 – când președintele turc Recep Tayyip Erdogan și prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu s-au întâlnit și și-au dat mâna pentru prima dată la New York – a eșuat luna următoare, după atacurile conduse de Hamas asupra Israelului din 7 octombrie și genocidul ulterior din Gaza.

De atunci, retorica politicienilor din ambele țări a escaladat, fostul prim-ministru israelian Naftali Bennett a descrist, în martie, Turcia drept un potențial „următor Iran”.

Egiptul, la rândul său, a menținut relații și un tratat de pace cu Israelul din 1979, în urma unei serii de războaie dintre cele două țări.

Pollard a declarat în cadrul podcastului că „spera” ca Israelul să nu intre în război cu Egiptul sau Turcia, dar a avertizat că „speranța este ultimul demon ieșit din Cutia Pandorei”.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Președintele Turciei, Erdogan, îl face „tiran” pe Netanyahu: „Va primi o lecție necesară în fața musulmanilor din toată lumea”

Ce sunt Acordurile Abraham. Trump le folosește ca monedă de schimb pentru a opri războiul din Iran

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS SUA prelungesc, pentru a șasea oară, termenul-limită pentru achiziția activelor globale ale Lukoil. Cât timp mai au la dispoziție giganții din energie
17:13
SUA prelungesc, pentru a șasea oară, termenul-limită pentru achiziția activelor globale ale Lukoil. Cât timp mai au la dispoziție giganții din energie
DEZVĂLUIRI Baza secretă de lansare a rachetelor balistice Oreșnik din Belarus, divulgată de activiști din opoziția anti-Lukașenko
16:15
Baza secretă de lansare a rachetelor balistice Oreșnik din Belarus, divulgată de activiști din opoziția anti-Lukașenko
ENERGIE UE ia în considerare suspendarea plafonării prețului petrolului rusesc din cauza războiului SUA-Iran. Al 21-lea pachet de sancțiuni este pregătit
15:31
UE ia în considerare suspendarea plafonării prețului petrolului rusesc din cauza războiului SUA-Iran. Al 21-lea pachet de sancțiuni este pregătit
MISTER Panică în Statele Unite. Două bubuituri misterioase au alertat comunitățile de pe Coasta de Est. Cu ce explicații vin specialiștii NASA
14:39
Panică în Statele Unite. Două bubuituri misterioase au alertat comunitățile de pe Coasta de Est. Cu ce explicații vin specialiștii NASA
IMAGINI CU PUTERNIC IMPACT EMOȚIONAL Intervenție brutală a poliției împotriva unei femei însărcinate: Unde a avut loc incidentul controversat și cum se justifică autoritățile
13:31
Intervenție brutală a poliției împotriva unei femei însărcinate: Unde a avut loc incidentul controversat și cum se justifică autoritățile
CONTROVERSĂ Medvedev amenință cu atacuri asupra centralelor nucleare din Ucraina și țările NATO din cauza incidentului de la Zaporojie
12:49
Medvedev amenință cu atacuri asupra centralelor nucleare din Ucraina și țările NATO din cauza incidentului de la Zaporojie
Mediafax
Kanye West a făcut istorie la Istanbul
Cancan.ro
ULTIMELE clipe din viața Sandei Țăranu. Cine i-a fost alături până la final: 'Nu avea nicio durere'
Prosport.ro
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la gala pentru Nadia Comăneci. Și-a făcut selfie în oglindă
Adevarul
Cum să alegi roșiile dulci și zemoase din piață. Trucuri simple de care trebuie să ții cont pentru un gust autentic
Mediafax
Haos la Paris după triumful PSG
Click
Adevăratul motiv pentru care Sanda Țăranu nu a devenit mamă: „Probabil că eu m-aș fi lăsat de meserie”
Digi24
Crioterapie, porci „pitici” și organe imprimate 3D: Culisele misiunii de 26 de miliarde de dolari a lui Putin pentru a trăi veșnic
Cancan.ro
Camelia Potec a intrat în panică și a cerut ajutorul SPP! Momente tensionate la gala aniversară a Nadiei Comăneci
Ce se întâmplă doctore
A ignorat luni întregi un nodul la sân. La 21 de ani, tânăra a ajuns la operație cu o tumoră de aproape 2 kilograme
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Care este prima mașină hibridă care a folosit baterii litiu-ion?
Descopera.ro
Oamenii de știință au inversat îmbătrânirea creierului cu un spray nazal
Râzi cu lacrimi
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu ea!
Descopera.ro
De ce Internetul ne face să credem că știm mai multe decât știm în realitate
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan publică rezultatele raportului cu privire la drona de la Galați: “este Gera -2, de proveninență rusească/ Concluzie fără dubiu a raportului tehnic”. Ce elemente au descoperit anchetatorii
17:03
Nicușor Dan publică rezultatele raportului cu privire la drona de la Galați: “este Gera -2, de proveninență rusească/ Concluzie fără dubiu a raportului tehnic”. Ce elemente au descoperit anchetatorii
SHOWBIZ Brad Pitt este protagonistul unui proces bizar. O companie mai puțin obișnuită îl acuză de „furt intelectual” și îi cere 75.000 de dolari
16:56
Brad Pitt este protagonistul unui proces bizar. O companie mai puțin obișnuită îl acuză de „furt intelectual” și îi cere 75.000 de dolari
FLASH NEWS Ce le transmite Ilie Bolojan celor aproape 6 milioane de români care trăiesc peste graniţe, de Ziua Românilor de Pretutindeni
16:08
Ce le transmite Ilie Bolojan celor aproape 6 milioane de români care trăiesc peste graniţe, de Ziua Românilor de Pretutindeni
INEDIT La 50 de ani de la performanţa care a schimbat istoria gimnasticii mondiale, „Zeiţa de la Montreal” a revenit acasă, la Oneşti. Cum a fost sărbătorită Nadia Comăneci
15:55
La 50 de ani de la performanţa care a schimbat istoria gimnasticii mondiale, „Zeiţa de la Montreal” a revenit acasă, la Oneşti. Cum a fost sărbătorită Nadia Comăneci
FLASH NEWS De 1 Iunie, Palatul Cotroceni îşi deschide porţile pentru copii. Evenimentul cuprinde de la demonstraţii de dresaj şi pînă la „Bursa ideilor bune”
15:28
De 1 Iunie, Palatul Cotroceni îşi deschide porţile pentru copii. Evenimentul cuprinde de la demonstraţii de dresaj şi pînă la „Bursa ideilor bune”
LOTO Trageri LOTO duminică, 31 mai. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 5,24 milioane de euro
15:00
Trageri LOTO duminică, 31 mai. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 5,24 milioane de euro

Cele mai noi

Trimite acest link pe