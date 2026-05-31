Avertismentul unui spion israelian! După Iran, urmează noi războaie împotriva Turciei și Egiptului: “E mai rău pentru că sunt în NATO“

Spionul israeliano-american Jonathan Pollard a sugerat că Israelul ar putea ataca Egiptul și Turcia în viitorul apropiat. Într-un podcast al rețelei media Arutz Sheva, Pollard a sugerat că Israelul ar trebui să se pregătească pentru alte războaie în Orientul Mijlociu, după Iran.

„Trebuie să terminăm problema în Iran. La fel și cu Gaza și Hezbollah. De ce spun asta? Pentru că trebuie să fim pregătiți pentru următorul război, care va fi probabil împotriva Turciei și Egiptului.” „Nu știu dacă că ne va fi la fel de ușor cu turcii cum ne-a fost cu iranienii”, a spus el. (…) „Vine furtuna.“ (…) „E și mai rău pentru că sunt membrii NATO.“

De asemenea, el a avertizat împotriva faptului că Israelul ar permite guvernului de tranziție susținut de Turcia din Siria să recupereze zonele din sud ocupate de forțele israeliene, spunând că acest lucru i-ar lăsa efectiv cu „turcii la granița noastră”.

Pollard a vândut secrete americane Israelului

Pollard a petrecut 30 de ani în închisoare pentru că a vândut secrete americane Israelului în 1984.

Mai exact, în perioada mai 1984 – noiembrie 1985, Pollard, care avea acces la documente extrem de sensibile, a sustras și a transmis mii de pagini cu secrete militare și strategice americane către oficialii din Israel. Cazul său a provocat o criză diplomatică majoră între Statele Unite și Israel. Pollard lucra ca analist în cadrul serviciilor de informații ale Forțelor navale americane.

A fost arestat în 1985, iar în 1987 a fost condamnat la închisoare pe viață. Născut în SUA, Israelul i-a acordat cetățenie lui Jonathan Pollard în anul 1995. Acesta a părăsit SUA pentru Israel după eliberarea sa în 2015.

Potrivit publicației middleeasteye.net, de când s-a mutat în Israel și a obținut cetățenia, Pollard a fost un susținător și prieten al ministrului securității naționale, Itamar Ben Gvir, și a susținut apelurile la epurarea etnică a Palestinei ocupate.

Turcia, Egipt – Israel, relații „cordiale“

Atât Egiptul, cât și Turcia s-au bucurat de relații cordiale cu Israelul timp de decenii, dar acestea s-au încordat din ce în ce mai mult în ultimii ani din cauza genocidului din Gaza.

Turcia a fost prima țară cu majoritate musulmană care a recunoscut statul Israel în 1949, iar cele două țări au menținut legături solide de securitate și comerciale de-a lungul anilor.

Totuși, de la atacul din 2010 asupra flotilei Mavi Marmara, când forțele israeliene au atacat o navă turcească care transporta ajutoare către Gaza și au ucis 10 dintre cei aflați la bord, tensiunile s-au intensificat, iar Ankara a criticat din ce în ce mai mult modul în care Israelul îi tratează pe palestinieni.

Cea mai recentă încercare de restabilire a relațiilor, din septembrie 2023 – când președintele turc Recep Tayyip Erdogan și prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu s-au întâlnit și și-au dat mâna pentru prima dată la New York – a eșuat luna următoare, după atacurile conduse de Hamas asupra Israelului din 7 octombrie și genocidul ulterior din Gaza.

De atunci, retorica politicienilor din ambele țări a escaladat, fostul prim-ministru israelian Naftali Bennett a descrist, în martie, Turcia drept un potențial „următor Iran”.

Egiptul, la rândul său, a menținut relații și un tratat de pace cu Israelul din 1979, în urma unei serii de războaie dintre cele două țări.

Pollard a declarat în cadrul podcastului că „spera” ca Israelul să nu intre în război cu Egiptul sau Turcia, dar a avertizat că „speranța este ultimul demon ieșit din Cutia Pandorei”.

