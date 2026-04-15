Donald Trump continuă atacurile la adresa Papei Leon al XIV-lea. Tensiunile SUA – Vatican ating un nou nivel

Conflictul deschid dintre Donald Trump și Papa Leon al XIV-lea se adâncește, după ce liderul de la Casa Albă a lansat un nou atac public pe rețeaua Truth Social.

Donald Trump: „Spuneți-i Papei…”

Donald Trump a publicat un mesaj direct în care îl critică pe Suveranul Pontif pentru pozițiile sale față de Iran.

„Vă rog, spuneți-i Papei Leon că Iranul a ucis cel puțin 42.000 de protestatari nevinovați și complet neînarmați în ultimele două luni și că este absolut inacceptabil ca Iranul să dețină o bombă nucleară. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni. AMERICA S-A ÎNTORS!!! Președintele DONALD J. TRUMP”, a scris Trump.

De la divergențe diplomatice la conflict deschis

Relațiile dintre SUA și Sfântul Scaun s-au deteriorat accelerat în ultima perioadă, după ce Papa Leon al XIV-lea a condamnat ferm escaladarea conflictului din Iran, numindu-l „o tragedie evitabilă care pătează obrazul umanității” și a lansat un apel la rațiune, avertizând asupra costului uman al conflictului.

Poziția Vaticanului a fost percepută la Washington ca o critică directă la adresa strategiei americane. Reacțiile nu au întârziat: Trump l-a catalogat pe Papă drept „slab” și „groaznic în politica externă”, într-o serie de declarații publice anterioare.

În fața atacurilor repetate, Papa Leon al XIV-lea a adoptat o poziție fermă, declarând public că nu se teme de Donald Trump.

Situația a generat reacții inclusiv în rândul aliaților tradiționali ai SUA. Premierul Italiei, Giorgia Meloni, deși apropiată ideologic de Trump, s-a poziționat de partea Papei, semnalând că atacurile la adresa Vaticanului depășesc o limită sensibilă în politica europeană.

Recomandarea autorului: