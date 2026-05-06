Două milioane de locuri eliminate și mii de zboruri anulate în mai din cauza creșterii prețurilor la combustibilul pentru avioane

Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu începe să producă efecte vizibile în transportul aerian. Costurile uriașe ale combustibilului și temerile legate de aprovizionare determină companiile aeriene să reducă zboruri și capacitate chiar înainte de sezonul de vară. Două milioane de locuri au fost eliminate, iar alte mii de zboruri au fost anulate în luna mai.

Aproximativ 13.000 de zboruri au fost eliminate din programele companiilor aeriene la nivel global în luna mai, potrivit datelor furnizate de Cirium.

Aproape două milioane de locuri nu mai sunt disponibile pentru pasageri. Reducerile vin atât din anulări directe, cât și din utilizarea unor aeronave mai mici pe rute unde cererea nu justifică costurile actuale, conform The Guardian.

Chiar dacă procentul pare mic, sub 2% din capacitatea globală, industria începe să frâneze.

Marile hub-uri europene, primele lovite

Aeroporturi importante precum Istanbul și München au înregistrat cele mai mari scăderi de trafic aerian.

Companii majore precum Turkish Airlines și Lufthansa au redus semnificativ operațiunile. Lufthansa, de exemplu, a tăiat aproximativ 20.000 de zboruri pe distanțe scurte operate de filiala sa CityLine.

Prețul combustibilului pentru avioane s-a dublat după tensiunile dintre SUA, Israel și Iran și închiderea Strâmtorii Hormuz, una dintre cele mai importante rute energetice din lume.

Marea Britanie, în prima linie a riscului

Un raport al Goldman Sachs atrage atenția că Marea Britanie este cea mai vulnerabilă țară din Europa în acest context.

Din cauza dependenței mari de importuri, stocurilor reduse și capacității limitate de rafinare. Analiștii avertizează că nivelul rezervelor ar putea ajunge la praguri critice, ceea ce ar duce la măsuri de raționalizare.

Guvernul britanic a declarat în weekend că ar putea fi luate în avans măsuri neobișnuite pentru a evita perturbările târzii pentru turiștii din timpul verii, inclusiv consolidarea orarelor pe rutele unde existau mai multe zboruri către același loc în aceeași zi.

Se vor relaxa regulile de tipul „folosește slotul sau îl pierzi”, companiile aeriene vor avea posibilitatea de a anula zboruri slab ocupate fără penalizări. Dacă transportatorii nu au vândut o proporție semnificativă de bilete, zborurile ar putea fi, de asemenea, anulate pentru a preveni risipa de combustibil cauzată de avioanele aproape goale, au declarat miniștrii.

Ministrul transporturilor, Heidi Alexander, a confirmat că nu există probleme imediate, dar pregătirile sunt în curs.

Vara, sub semnul incertitudinii

Deocamdată, companii precum EasyJet și Wizz Air susțin că își vor respecta programul de vară.

Totuși, industria recunoaște că vizibilitatea reală asupra aprovizionării este de doar câteva săptămâni. Dacă tensiunile din Orientul Mijlociu continuă, noi anulări devin inevitabile.

