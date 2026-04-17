Zborurile ar putea fi anulate din a doua jumătate a lunii mai din cauza crizei kerosenului

Chiar dacă Iranul a anunțat redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz, ar putea trece mult timp până când vor fi efectuate misiunile de deminare a coridorului navigabil. Fără a mai menționa reparațiile necesare pentru infrastructura energetică a țărilor arabe, avariată semnificati în urma atacurilor iraniene.

Penuria de carburanți, îngrășăminte și chiar alimente ar putea fi inevitabilă și s-ar putea face resimțită în Asia și Europa în lunile următoare.

Europenii și asiaticii trebuie să-și amâne vacanțele

Nu doar agricultura, transportul și sistemul energetic ar putea fi grav afectate, dar și turismul. Turiștii care și-au făcut planuri de vacanță pentru această vară vor fi nevoiți să le amâne pe termen nedefinit.

Un grup care reprezintă 360 de linii aeriene se așteaptă ca zborurile să fie anulate în Asia și Europa chiar de la finalul lunii mai, exact la debutul sezonului vacanțelor de vară.

IATA (Asociația Internațională de Transport Aerian) a declarat pentru The Telegraph că ar putea fi anulate zboruri de la finalul luni mai.

Zborurile ar putea fi anulate din a doua jumătate a lunii mai

Agenția Internațională de Energie a atenționat că Europa ar putea rămâne fără combustibil pentru avioane în doar 6 săptămâni. Iranul a ținut închisă Strâmtoarea Ormuz timp de 50 de zile.

Directorul general al IATA, Willie Walsh, spune că avertismentul emis de IEA este „sumbru”.

„Am estimat și noi că de la finalul lunii mai, am putea să începem să vedem câteva anulări de zboruri în Europa din cauza penuriei de carburanți. Deja se întâmplă în părți ale Asiei”.

IATA solicită o derogare în cazul în care se ajunge la raționalizare.

„Pe lângă faptul că se fac toate eforturile pentru a asigura linii alternative de aprovizionare, este important ca autoritățile să aibă planuri comunicate și bine coordonate în cazul în care raționalizarea devine necesară, inclusiv pentru reducerea numărului de sloturi”, a spus Willie Walsh.

Companiile aeriene deja au anulat sute de zboruri

Două dintre cele mai mari companii aeriene europene au anulat deja sute de zboruri.

Lufthansa a anunțat închiderea liniei aeriene regionale din acest weekend.

Compania olandeză KLM a anunțat că va renunța la 160 de zboruri în luna mai.

Sursa Foto: Envato/Lufthansa

