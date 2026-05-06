Donald Trump justifică costul uriaș pentru sala de bal de la Casa Albă. De la anunțarea proiectului, bugetul pentru construcție s-a dublat

Costul estimat pentru construcția mega-proiectului lui Donald Trump, sala de bal de la Casa Albă, a crescut semnificativ de la anunțul inițial. În prezent, suma necesară pentru a ridica construcția se ridică la 400 de milioane de dolari, dublu față de bugetul inițial de 200 de milioane de dolari prezentat în iulie 2025.

Proiectul pentru construcția noii săli de bal a lui Donald Trump a avut inițial un cost estimat de 200 de milioane de dolari, dar a fost ajustat succesiv de la acel moment. Printr-o postare pe Truth Social, președintele american a confirmat că noua sumă necesară pentru finalizarea proiectului a ajuns la 400 de milioane de dolari.

„Sala de Bal a Casei Albe se construiește rapid în partea de est a Casei Albe. Singurul motiv pentru care costul s-a modificat este acela că, după studii aprofundate, este de aproximativ două ori mai mare și de o calitate mult mai bună decât propunerea inițială, care nu ar fi fost adecvată pentru a gestiona evenimentele, întâlnirile și chiar viitoarele inaugurări necesare. Prețul inițial a fost de 200 de milioane de dolari, proiectul finalizat de dimensiuni duble și de cea mai înaltă calitate va costa puțin sub 400 de milioane de dolari. Va fi magnific, sigur și protejat! Aceasta a fost o schimbare necesară, a fost făcută cu mult timp în urmă, dar știrile false nu au reușit să o raporteze, încercând să facă să pară că a existat o depășire de costuri. De fapt, vine înainte de termen și sub buget!”, a scris Trump pe Truth Social.

Deși s-a afirmat inițial că această sală de bal va fi finanțată exclusiv din donații private de la corporații și bogații Americii, noi informații indică și folosirea fondurilor publice. Republicanii din Senatul american doresc să aloce anul acesta 1 miliard de dolari din fonduri publice către Serviciul Secret pentru modernizări de securitate, care acoperă și sala de bal a Casei Albe.

