Președintele american Donald Trump a declarat miercuri dimineață pentru New York Post că „este prea devreme” pentru a fi reluate discuțiile de pace față-în-față cu regimul islamic de la Teheran. Președintele a purtat o conversație telefonică scurtă cu publicația, până când a spus că „are o întâlnire cu generalii” și a închis.

Întrebat de un reporter de la publicația New York Post dacă va avea loc o nouă rundă de negocieri la Islamabad, președintele a spus:

„Nu cred asta. Cred că o vom face – e prea departe. Nu, e prea mult”.

Anterior, Trump a postat pe Truth Social: „presupunând că Iranul este de acord să ofere ceea ce s-a convenit, probabil, o presupunere majoră, Operațiunea Epic Fury va lua sfârșit, iar blocada extrem de eficientă va permite ca Strâmtoarea Ormuz să fie redeschisă pentru toți, inclusiv pentru Iran. Dacă ei nu sunt de acord, bombardamentele vor fi reluate și din păcate, vor fi la un nivel și la o intensitate mult mai mari decât înainte”.

Președintele s-a arătat chiar dispus să se deplaseze în Pakistan pentru a semna un acord formal cu Iran, din respect pentru eforturile șefului apărării din Pakistan, Asim Munir, care a readus Washington și Teheran la masa negocierilor.

