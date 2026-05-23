Două tramvaie s-au ciocnit frontal sâmbătă în oraşul german Dusseldorf. Accident s-a soldat cu rănirea a peste 50 de persoane, multe dintre ele necesitând spitalizare, au anunţat serviciile de urgenţă, informează AFP, preluată de Agerpres.

Accidentul a avut loc în jurul orei locale 11:30 (09:30 GMT) într-o intersecţie aglomerată din acest oraş din vestul Germaniei. 28 răniţi au fost transportaţi la spital, în timp ce alţi 28 care au suferit răni minore au fost trataţi la faţa locului. Cauza accidentului nu a fost încă stabilită, iar poliţia a deschis o anchetă.

