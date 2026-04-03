Accident teribil pe autostrada din Germania. Un român a fost spulberat de un camion după ce mașina i-a rămas fără combustibil

Un român de 31 de ani și-a pierdut viața în condiții dramatice, pe autostrada A7 din Germania, în noaptea de 1 spre 2 aprilie. A fost spulberat de un camion după ce mașina i-a rămas fără combustibil.

Accident teribil pe autostrada din Germania

Potrivit informațiilor transmise de autoritățile germane, accidentul s-a produs în jurul orei 00:06, pe sensul de mers spre sud, între nodurile rutiere Großenaspe și Bad Bramstedt.

Autoturismul în care se aflau doi români a rămas fără combustibil și s-a oprit direct pe banda de circulație, într-o zonă extrem de periculoasă.

În încercarea de a evita un accident, șoferul, în vârstă de 31 de ani, și pasagerul său, un tânăr de 22 de ani, au coborât din mașină pentru a o împinge către banda de urgență. Gestul lor, deși logic în acel moment, i-a expus însă unui risc major.

Impact fatal, fără nicio șansă de salvare

În timp ce încercau să mute autoturismul, un camion care circula din spate nu a observat la timp vehiculul oprit și nici pe cei doi bărbați aflați pe carosabil. Impactul a fost extrem de violent și nu a mai putut fi evitat.

Românul de 31 de ani a fost declarat decedat la fața locului. Echipajele de intervenție ajunse rapid nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Pasagerul de 22 de ani a supraviețuit, însă a intrat într-o stare severă de șoc. A fost transportat de urgență la spital pentru îngrijiri medicale și evaluare psihologică.

Anchetă în desfășurare și semnale de alarmă

Șoferul camionului, un cetățean danez în vârstă de 32 de ani, a suferit, la rândul său, un șoc puternic în urma tragediei.

Poliția germană a deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului. Din primele informații, nu au fost semnalate probleme majore de trafic sau condiții meteo nefavorabile.

Circulația în zonă a fost parțial afectată, banda dreaptă fiind închisă temporar pentru intervenția echipelor de salvare și desfășurarea cercetărilor.

Recomandarea autorului:

