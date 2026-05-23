Prima pagină » Actualitate » Avocatul Gheoghe Piperea: Probabil, mesajul mobilizator pe Telegram pentru concertul lui Max Korzh a fost “Marș la București”

Avocatul Gheoghe Piperea: Probabil, mesajul mobilizator pe Telegram pentru concertul lui Max Korzh a fost “Marș la București”

Avocatul Gheoghe Piperea: Probabil, mesajul mobilizator pe Telegram pentru concertul lui Max Korzh a fost “Marș la București”
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

În febra, agitația și mobilizarea autoritățiilor, forțelor de ordine și serviciilor pentru concertul lui Max Korzh de pe Arena Națională, avocatul Gheoghe Piperea încearcă să deslușească care sunt resorturile care au făcut să explodeze Bucureștiul. Concertul legendarei trupe Metallica a suscitat de zece ori mai puțin interes și a creat o mie de probleme de organizare mai puțin decât obscurul, pentru mulți, al rapperului belarus, remarcă el.

În opinia lui Piperea, Korzh se face vocea protestatarilor din zona explozivă est-europeană oprimată de Puțin, Lukașenko și Zelensky, în egală măsură. Belarușii, polonezii și ucrainenii, oamenii care nu se au deloc prieteni, au găsit în Max Korzh o voce care-i reprezintă în egală măsură. Dacă rușii ar putea veni la București, cu alte scopuri, ar fi țopăit alături de români.

Profilul lui Maksim Korzh, în opinia lui Piperea

Azi, în București, pe Arena Națională, este un concert al unui rapper belarus, Maksim Korzh, care cântă în rusă, în stil protestatar. Din câte înțeleg, în spațiul ex – sovietic este apreciat ca o figură anti-dictator. Li se opune lui Putin, Lukașenko și Zelensky, deopotrivă. Are frecvente apeluri la pace.

Mobilizare pe Telegram

Mobilizarea s-a întâmplat în vreo trei zile, pe Telegram, afirmă avocatul.

  • Probabil că mesajul mobilizator a fost “marș la București”. De ce sunt atât de mulți ucraineni, ruși și belaruși? Se zice că muzica lui Korzh unește fani din toată fosta URSS și diaspora est-europeană.
  • Mulți sunt emigranți, refugiați sau diasporă care trăiesc deja în Europa.
  • Războiul a împins mulți ucraineni să plece, iar rușii și belarușii opozanți sau care au vrut să evite contextul politic au făcut la fel.
  • De ce sunt desfășurate atât de multe elicoptere, mașini de poliție și trupe călare?, se întreabă retoric Piperea.

Mobilizare ca la mineriadă

Piperea subliniază că forțele de ordine au mobilizat un număr record de personal, de zece ori mai mult ca la Metallica. Cei de la Metallica puteau să mănânce liniștiți mici în Obor. La București, a început bătaia cu două zile înainte de concert, în cazul Korzh.

Autoritățile române (Poliție, Jandarmerie, ISU) au mobilizat aproximativ 10.000 de forțe de ordine – un număr record pentru un concert (de 10 ori mai mult decât la Metallica, de exemplu). Sunt echipe ecvestre, câini specializați, drone, controale anti-terorism și supraveghere aeriană (elicoptere).

Motivul principal: numărul uriaș de fani străini din țări aflate în conflict sau cu tensiuni (războiul Rusia-Ucraina, implicarea Belarusului). Se tem de incidente, aglomerație, droguri, alcool, steaguri provocatoare sau chiar provocări externe (au existat suspiciuni similare la concertele anterioare ale lui Korzh), analizează Piperea.

Precedentul Varșovia

Războiul face ca orice adunare mare cu fanii din cele trei națiuni să fie sensibilă (steaguri, tensiuni naționaliste, discuții politice).

La concertul din Varșovia (2025) au fost sute de rețineri pentru agresiuni, droguri și incidente cu mulțimea. Polonezii au dispus mii de deportări și au schimbat total politica (până atunci excesiv de tolerantă) față de refugiații ilegali din Ucraina.

La București nu s-au raportat (până acum) conflicte majore, remarcă Piperea.

Recomandarea autorului: Incendiu la concertul lui Max Korzh de pe Arena Națională. Ce au transmis autoritățile

Steaguri ucrainene, confiscate la concertul Max Korzh din București. Imaginile au început să circule pe rețelele de socializare

Recomandarea video

Mediafax
Bărbatul care a „păcălit” canicula: și-a răcit casa fără aer condiționat și fără facturi uriașe
Digi24
Toți oamenii ayatollahului: aliații Iranului învață să se descurce singuri
Cancan.ro
Pescobar, DISTRUS. Restaurantul mega celebru a fost ÎNCHIS! Motivul este halucinant
Prosport.ro
FOTO. Două jucătoare se iubesc. Relația lor e pusă de un eveniment unde trebuie să fie adversare
Adevarul
Criza politică din România a stricat planul Budapestei privind gazul din Marea Neagră. Presa maghiară scrie despre acordul crucial pentru Ungaria
Mediafax
Crama de pe Autostrada Soarelui care a dus vinul dobrogean în lume
Click
Daniel Iordăchioaie, experiență de coșmar după ce a acceptat un avans de 10.000 de dolari: „M-am băgat de frică. Groapa era adâncă de doi metri, iar pământul era deasupra mea”
Digi24
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile uriașe ale Rusiei
Cancan.ro
A dat lovitura după Survivor! Gabi Tamaș a semnat. Pe ce post TV va putea fi văzut
Ce se întâmplă doctore
Ce arată primele rezultate ale necropsiei lui Robert, elevul din Bacău mort după ce s-ar fi înecat cu un sandwich
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Performanță spectaculoasă pentru un român în Formula 4. Pleacă din pole position
Descopera.ro
De ce dinozaurii carnivori aveau brațe așa mici?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
Descopera.ro
O plantă considerată dispărută de 60 de ani a reapărut brusc
BREAKING NEWS Cristian Mungiu câștigă al doilea Palme d’Or din carieră cu filmul Fjord
22:41
Cristian Mungiu câștigă al doilea Palme d’Or din carieră cu filmul Fjord
FLASH NEWS Seara decisivă la Cannes. Mungiu și Sebastian Stan au pășit pe covorul roșu în marea finală a Festivalului de Film
22:08
Seara decisivă la Cannes. Mungiu și Sebastian Stan au pășit pe covorul roșu în marea finală a Festivalului de Film
FLASH NEWS Ce este „Partidul Gândacilor de Bucătărie”, mișcarea de protest care-i frustrează pe politicienii din India
21:34
Ce este „Partidul Gândacilor de Bucătărie”, mișcarea de protest care-i frustrează pe politicienii din India
VIDEO Steaguri ucrainene, confiscate la concertul Max Korzh din București. Imaginile au început să circule pe rețelele de socializare
20:34
Steaguri ucrainene, confiscate la concertul Max Korzh din București. Imaginile au început să circule pe rețelele de socializare
CULTURĂ 1000 de vizitatori în prima oră a Nopții Muzeelor la Muzeul Național de Istorie a României. Până când este permis accesul
20:25
1000 de vizitatori în prima oră a Nopții Muzeelor la Muzeul Național de Istorie a României. Până când este permis accesul
RELIGIE 156 de pelerini au avut nevoie de asistență medicală la procesiunea de la Şumuleu Ciuc. Numărul participanților a fost de 330.000
20:21
156 de pelerini au avut nevoie de asistență medicală la procesiunea de la Şumuleu Ciuc. Numărul participanților a fost de 330.000

Cele mai noi

Trimite acest link pe