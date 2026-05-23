Avocatul Gheoghe Piperea: Probabil, mesajul mobilizator pe Telegram pentru concertul lui Max Korzh a fost “Marș la București”

În febra, agitația și mobilizarea autoritățiilor, forțelor de ordine și serviciilor pentru concertul lui Max Korzh de pe Arena Națională, avocatul Gheoghe Piperea încearcă să deslușească care sunt resorturile care au făcut să explodeze Bucureștiul. Concertul legendarei trupe Metallica a suscitat de zece ori mai puțin interes și a creat o mie de probleme de organizare mai puțin decât obscurul, pentru mulți, al rapperului belarus, remarcă el.

În opinia lui Piperea, Korzh se face vocea protestatarilor din zona explozivă est-europeană oprimată de Puțin, Lukașenko și Zelensky, în egală măsură. Belarușii, polonezii și ucrainenii, oamenii care nu se au deloc prieteni, au găsit în Max Korzh o voce care-i reprezintă în egală măsură. Dacă rușii ar putea veni la București, cu alte scopuri, ar fi țopăit alături de români.

Profilul lui Maksim Korzh, în opinia lui Piperea

Azi, în București, pe Arena Națională, este un concert al unui rapper belarus, Maksim Korzh, care cântă în rusă, în stil protestatar. Din câte înțeleg, în spațiul ex – sovietic este apreciat ca o figură anti-dictator. Li se opune lui Putin, Lukașenko și Zelensky, deopotrivă. Are frecvente apeluri la pace.

Mobilizare pe Telegram

Mobilizarea s-a întâmplat în vreo trei zile, pe Telegram, afirmă avocatul.

Probabil că mesajul mobilizator a fost “marș la București”. De ce sunt atât de mulți ucraineni, ruși și belaruși? Se zice că muzica lui Korzh unește fani din toată fosta URSS și diaspora est-europeană.

Mulți sunt emigranți, refugiați sau diasporă care trăiesc deja în Europa.

Războiul a împins mulți ucraineni să plece, iar rușii și belarușii opozanți sau care au vrut să evite contextul politic au făcut la fel.

De ce sunt desfășurate atât de multe elicoptere, mașini de poliție și trupe călare?, se întreabă retoric Piperea.

Mobilizare ca la mineriadă

Piperea subliniază că forțele de ordine au mobilizat un număr record de personal, de zece ori mai mult ca la Metallica. Cei de la Metallica puteau să mănânce liniștiți mici în Obor. La București, a început bătaia cu două zile înainte de concert, în cazul Korzh.

Autoritățile române (Poliție, Jandarmerie, ISU) au mobilizat aproximativ 10.000 de forțe de ordine – un număr record pentru un concert (de 10 ori mai mult decât la Metallica, de exemplu). Sunt echipe ecvestre, câini specializați, drone, controale anti-terorism și supraveghere aeriană (elicoptere). Motivul principal: numărul uriaș de fani străini din țări aflate în conflict sau cu tensiuni (războiul Rusia-Ucraina, implicarea Belarusului). Se tem de incidente, aglomerație, droguri, alcool, steaguri provocatoare sau chiar provocări externe (au existat suspiciuni similare la concertele anterioare ale lui Korzh), analizează Piperea.

Precedentul Varșovia

Războiul face ca orice adunare mare cu fanii din cele trei națiuni să fie sensibilă (steaguri, tensiuni naționaliste, discuții politice).

La concertul din Varșovia (2025) au fost sute de rețineri pentru agresiuni, droguri și incidente cu mulțimea. Polonezii au dispus mii de deportări și au schimbat total politica (până atunci excesiv de tolerantă) față de refugiații ilegali din Ucraina.

La București nu s-au raportat (până acum) conflicte majore, remarcă Piperea.

