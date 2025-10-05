După ce s-a măritat cu un nepalez, o tânără româncă a avut parte de surpriza vieții sale. O TRADIȚIE veche de peste 1.000 de ani a îmbogățit-o

Nu doar că și-a găsit bărbatul ideal, dar a dat și lovitura vieții sale. Shrestha Elena-Daniela, o româncă, s-a măritat cu Balaram, un bărbat din Nepal care își câștigă pâinea în țara noastră, și a avut parte de o adevărată surpriză.

După nuntă, ea a plecat cu soțul în țara lui natală, pentru o scurtă vacanță. Aflați în vizită la familia lui din Nepal, Daniela a primit un teanc de bani – rupii nepaleze.

Festivalul Dashain

Daniela susține că nepalezii celebrează pe durata unui festival numit „Dashain”, care se desfășoară timp de 15 zile, între lunile septembrie-octombrie, în mai multe țări de religie hindusă: Nepal, Bengal, India, Sri Lanka, Assam ;i Sikkim. Nepalezii sărbătoresc recoltele abundente prin reuniuni de familie și rugăciuni aduse lui Durga, zeița-mamă a puterii și protecției.

„Primul meu Dashain în locul în care trăiesc socrii, după ce m-am căsătorit”, a spus tânăra.

Etapele festivalului

Ghatasthapana – începutul festivalului; Phulpati – aducerea ofrandelor; Maha Ashtami și Maha Navami – zile cu ritualuri și sacrificii animale; Vijaya Dashami, când membrii familiei primesc Tik, ca semn de binecuvântare, iar odată cu acestea femeilor li se ofere și mici sume de bani.

Obiceiuri și tradiții

Pe durata festivalului, care simbolizează victoria binelui asupra răului, oamenii plantează semințe sfinte numite „Jamara”, care cresc în iarbă galbenă. Ei dedică ofrande în temple dedicate zeiței. În a opta zi, cunoscută ca „Maha Asthami”, hindușii trebuie să o îmbuneze pe Kali, zeița timpului, a distrugerii și a morții. La fel ca Durga, ea este una dintre manifestările zeiței supreme, Shakti.

Sunt sacrificate animalele în temple, precum: rațe, găini, capre și bivoli. Sângele scurs ale animalelor jertfite simbolizează fertilitatea oferită zeiței. Carnea animalelor este lată acasă și gătită, apoi împărțită printre membrii familiei, fiind binecuvântată de zeiță.

Cu ocazia festivalului, hindușii fac curățenie și își decorează casele. Au loc procesiuni, târguri, mese festive și reuniuni de familie. Potrivit tradiției, bătrânii trebuie să le ofere bani femeilor. Banii sunt un cadou simbolic de binecuvântare. Pe lângă bani, femeile primesc și tika în dar, un amestec roșu de orez, iaurt și vermilion pe frunte.

