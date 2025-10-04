O moldoveancă care s-a căsătorit în Coreea de Sud explică motivul pentru care NUNȚILE durează doar 30 de minute

O moldoveancă pe nume Valentina, stabilită în Coreea de Sud, s-a măritat cu un bărbat sud-coreean. Ea a relatat pe contul ei de TikTok despre cât de diferite sunt nunțile coreene față de cele românești.

La nunțile din Coreea de Sud, oamenii nu se ghiftuiesc cu multă mâncare și băutură alcoolică, nu ascultă manele sau muzică populară festivă și nici nu au tradiții și obiceiuri, precum furatul miresei sau hore. Nu se organizează nici chiar într-un cadru sobru.

Cei doi sunt împreună de mult timp. Bărbatul sud-coreean chiar depune eforturi pentru a învăța limba română.

Și-a găsit cu greu sala de ceremonie

Valentina a făcut un tur al sălilor de ceremonie pentru a-și alege locația în care avea să-și unească destinul cu partenerul ei de viață, un sud-coreean.

„Mi-am făcut nunta în Coreea de Sud și vreau să-ți fac un tur al sălilor pe care le-am avut pe listă. Prima locație m-a cucerit din prima. Pereții aveau un vibe venețian tare fain și camera miresei era tare drăguță. Dar nu mi-a plăcut meniul de la restaurant de după ceremonie. Era prea simplu, iar locația cam greu accesibilă. A doua sală era de un „NU” clar de la bun început. Personalul nu era prea prietenos, prețul era exagerat pentru ce ofereau, sala era cam întunecată, deși tavanul înalt îmi plăcea. A treia sală nu mi-a plăcut de la bun început – părea prea întunecată și candelabrele mi s-au părut prea mari. Dar m-am răzgândit când am văzut mireasa intrând. Noroc că am nimerit la tur fix când era o ceremonie. A avut cel mai avantajos preț la 10 minute și meniul era super variat. ”

Femeia și-a găsit cu greu sala ideală.

„A pata locație: o sală de nuntă imensă, cu două săli mari și multe camere extra pentru invitați. Mi-a plăcut combinația de culori și faptul că avea doar scaune și nu mese rotunde ca în majoritatea locațiilor. Problema – spațiul era cam îngust și holul era destul de sufocant pentru invitații care așteptau afară. Totuși, bufetul era senzațional. Ultima locație -visul meu – o nuntă în aer liber. Arăta simplu, dar avea o atmosferă caldă și relaxantă. Totul era acoperit în caz de ploaie. Era la 3 ore cu mașina și era super scumpă”.

Rochia de mireasă

Și alegerea rochiei a fost o mare provocare pentru Valentina.

„Mi-am găsit rochia perfectă de nuntă în Coreea de Sud și a fost dragoste la prima probă. Cu doar o lună înainte de nuntă și după doar o oră de căutare, mi-am găsit rochia care mi-a împlinit visul de prințesă din copilărie. Am ales salonul de rochii, prin intermediul unei companii care organizează nunți. I-am spus agentului ce tip de rochie doresc, iar el mi-a trimis o listă de saloane. Personalul a fost foarte amabil și mi-am ales câteva rochii care mi-au plăcut. Am probat patru rochii. Prima era finuță, ușoară, dar îi lipsea ceva. A doua era comodă, cu brațele goale. Nu era ceva ce-mi doresc. A treia a fost cea câștigătoare. Și a patra mi-a plăcut mult, dar fiind mai scumpă și cu prea multe ornamente, am ales a treia. Rochia a fost închiriată pentru aproximativ 3 ore. Am avut incluse accesoriile și am ales un voal scurt.”

Rochia și machiajul i-au costat pe cei doi 600 de dolari.

Cum a decurs nunta de 30 de minute

La sud-coreeni, nunțile sunt scurte, de circa 30 de minute. De regulă, în România pot dura și câteva zile, în funcție de cât îi ține buzunarul pe români.

În Coreea….ne povetește influencera moldoveancă care a fost experiența ei:

„Dimineața, de la 9:30, am venit la salon ca să ne pregătim și să ajungem la sala de cereominii pe la 12:30. În intervalul 12:45 – 14:00, mirele întâmpină oaspeții, iar eu făceam poze cu ei. La ora 14:00 a început nunta, cu intrarea mamelor, de mânuță împreună, atât de drăguț. Au aprins lumânări și s-au închinat. ”

Ceremonia

„După, a intrat soțul și îmi pare rău că nu l-am putut vedea pentru că eu încă eram în camera miresei. În scurt timp am intrat și eu cu tata, acesta fiind cel mai frumos moment pentru mine. Ceremonia a continuat cu un schimb de jurăminte. Aici e momentul în care mi s-a început a strica machiajul, pentru că soțul mi-a adresat cuvinte în limba română”.

Cuvintele lui au fost:

„Fiecare zi alături de tine mă învață să fi mai responsabil și mai matur”.

Valentina s-a emoționat și nu și-a putut stăpâni lacrimile. Au urmat cuvântările din partea taților. Spre finalul ceremoniei, cuplul s-a închinat părinților. După ceremonie, au făcut poze cu familia și oaspeții.

De ce durează nunta la coreeni numai 30 de minute?

„Coreenii sunt un popor care prioritizează eficiența. Sunt ocupați și își prețuiesc timpul. De aceea, în weekend, când preferă să se odihnească și să petreacă timp cu familia, nu prea au chef să umble pe la nunți”, a explicat Valentina.

Bufetul

La ora 14:45, invitații merg la bufet, urmând ca proaspătul cuplu să ia masa cu familia. Pe masă sunt meniuri tradiționale sud-coreene.

„Așa a decurs ceremonia noastră în Coreea, scurtă, dar plină de emoții și amintiri intense!”.

Mai jos, este clipul întâlnirii dintre părinții moldovencei și socrii ei sud-coreeni, în timp ce iau masa cu specific coreean.

Întrebată dacă se oferă cadouri, Valentina a răspuns:

„Doar plicuri, înainte de ceremonie. Oaspeții dau plicuri și primesc înapoi un tichet cu care merg la bufet”.

De asemenea, mirii nu petrec cu invitații:

„Nu….efectiv nu este timp pentru asta”, a precizat mireasa.

