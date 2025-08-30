Prima pagină » Știri externe » Elon Musk se alătură mișcării patriotice „Operațiunea Ridicați Steagurile”. Miliardarul a avertizat că „RĂZBOIUL CIVIL este inevitabil în Anglia”

30 aug. 2025, 18:26, Știri externe
Mândrie patriotică sau campanie anti-imigranți?, este întrebarea pusă de NBC News din cauza unui fenomen „bizar”, cunoscut pe mapamond ca „Operațiunea Ridicați Steagurile” . Mai multe drapele și bannere ale Regatului Angliei, cu crucea roșie a Sfântului George (sau Sfântul Gheorghe, generalul roman creștin care a omorât balaurul),  au fost observate pe străzile marilor orașe engleze.

Și nu doar drapele! Steagul Angliei a fost vopsit pe asfalt, la intersecții și pe trecerile de pietoni, cu mesajul „Uită-te drept”! Sunt afișate și mesaje pe ferestrele apartamentelor și caselor. Oamenii se întreabă: să fie o manifestare patriotică sau începutul unei tendințe ultranaționaliste, asociată cu huliganismul din fotbalul englez sau cu rasismul?

Elon Musk se alătură mișcării „Operațiunea Ridicați Steagurile”

Fenomenul a căpătat atenție globală de când miliardarul american conservator Elon Musk, fostul consilier al președintelui Donald Trump, a postat pe pagina sa de X, platforma de socializare pe care o administrează, o imagine cu drapelul Angliei.

Vicepreședintele american JD Vance a spus că este un fenomen firesc, la fel ca în Statele Unite, și chiar i-a îndemnat pe britanicii conservatori să „se opună nebunilor” care critică arborarea drapelului, scrie NBC.  Din 1707, Marea Britanie are ca drapel oficial Steagul Uniunii, care conține Crucea Sfântului Andrei de la drapelul Scoției, Crucea Sfântului Patrick de la irlandezi și Crucea Sfântului George de la englezi, toate suprapuse.

De la ce a pornit „Operațiunea Ridicați Steagurile”

G4Media scrie că fiecare stâlp de iluminat poartă un drapel cu crucea Sfântului George. Inițiativa, inițiată de grupul Weoley Warriors,  ar fi pornit de la un incident, când o elevă de 12 ani a fost împiedicată să poarte o rochie cu Steagul Uniunii la „ziua culturii” din școala ei.

În online, mai mulți influenceri și vloggeri britanici vorbesc despre declanșarea  unui „război civil”. Anul trecut, miliardarul Elon Musk a avertizat că „războiul civil în Marea Britanie” este inevitabil, scrie CNN.

Protestele din Marea Britanie au luat amploare în ultima perioadă și tot mai mulți britanici cred că „țara se află în pragul unui război civil”.

CNN: Steagul Angliei cu crucea Sfântului George, un „naționalism armat”

CNN scrie că fenomenul arborării steagurilor cu Sfântul George ar fi un „naționalism armat”. BBC notează că arborarea steagurilor cu Crucea Sfântului George  este un trend provocator într-un moment în care tensiunile sunt la cote mari în Anglia din cauza problemei imigrației.

Coincidență sau nu, „Panglica Sfântului Gheorghe”  a fost tot mai prezentă la festivități, în armata rusă și în propaganda pro-Kremlin de la începerea invaziei Ucrainei la scară largă din 2022, fiind un simbol asociat cu naționalismul și militarismul rusesc.

În iunie 2025, experta guvernamentală în apărare, Fiona Hill,  a avertizat că Rusia este în război cu Marea Britanie, iar SUA nu mai sunt un aliat de încredere, într-un articol din The Guardian. Atlantic Council susține că războiul hibrid al Rusiei dus împotriva Europei continuă să escaladeze.

