Un fost premier avertizează: Nivelul de SĂRĂCIE din Marea Britanie a revenit la cel de acum 60 de ani. „Numărul copiilor săraci crește constant"

Un fost premier avertizează: Nivelul de SĂRĂCIE din Marea Britanie a revenit la cel de acum 60 de ani. „Numărul copiilor săraci crește constant”

07 aug. 2025, 15:50, Știri politice
Un fost premier avertizează: Nivelul de SĂRĂCIE din Marea Britanie a revenit la cel de acum 60 de ani.

Marea Britanie nu a mai cunoscut un nivel de sărăcie ca cel de acum de 60 de ani, afirmă fostul premier britanic Gordon Brown.

Brown a făcut un apel la premierul Keir Starmer să elimine plafonul pe alocații oferite familiilor cu mai mult de doi copii, în cadrul următoarei planificări a bugetului.

Fostul premier a propus ca cele 3,2 miliarde de lire sterline care ar fi necesare pentru aceasta să fie obținute din reorganizarea taxelor plătite de industria jocurilor de noroc.

Brown a deținut funcția de premier și lider al Partidului Laburist din Marea Britanie între 2007 și 2010. Anterior, el a deținut funcția de ministru de Finanțe în cabinetul lui Tony Blair, între 1997 și 2007.

Un avertisment sever cu privire la starea Marii Britanii după 14 ani de guvernare a Conservatorilor

Fostul prim-ministru a declarat că „avem de-a face cu o Marea Britanie divizată” și cu o „criză socială” și că industria jocurilor de noroc este „subimpozitată”.

El și-a exprimat susținerea pentru un raport al Institutului pentru Cercetări în Politici Publice (IPPR) care afirmă că aproximativ jumătate de milion de copii ar putea fi scoși din sărăcie dacă s-ar revizui impozitarea jocurilor de noroc.

Raportul propune o creștere a impozitelor pe cazinourile online de la 21% la 50%, o creștere a impozitelor pe aparatele de jocuri de noroc de la 20% la 50% și o creștere a taxelor pe pariurile sportive non-hipice de la 15% la 25%, ceea ce ar alinia celelalte sporturi la ratele plătite de cursele de cai.

Limita maximă pentru alocațiile pentru doi copii, impusă în 2015 de un ministru de Finanțe conservator, împiedică părinții care au doi copii să solicite alocații pentru copii ulteriori, născuți după aprilie 2017, conform The Independent.

Fostul prim-ministru laburist a lansat un avertisment sever cu privire la starea Marii Britanii după 14 ani de austeritate sub o guvernare a conservatorilor, îndemnând actualul Guvern să ia măsuri.

„Uitați-vă, avem de-a face cu o Marea Britanie divizată. Avem de-a face cu o criză socială. Avem de-a face cu copii săraci care trăiesc ceea ce s-ar putea numi vieți separate… vorbim despre copii care sunt departe de mainstream, și trebuie făcut ceva”, a spus el. „Această problemă se agravează. Se va agrava în următorii ani”.

El a adăugat:

„Locuiesc în circumscripția în care am crescut. Încă locuiesc acolo. Văd în fiecare zi cum situația se înrăutățește și nu credeam că voi vedea vreodată sărăcia pe care am văzut-o când eram copil. Este o revenire la sărăcia de acum 60 de ani și cred că trebuie să acționăm acum, de aceea este urgent să luăm măsuri.”

Brown a adăugat:

„Nu se poate accepta o situație în care, sub guvernarea Partidului Laburist, numărul copiilor săraci tot crește și crește și crește.”

Finanțele publice ale Marii Britanii se confruntă cu un deficit de 51 de miliarde de lire sterline

Membrii Partidului Laburist l-au îndemnat în repetate rânduri pe primul ministru să elimine sau să relaxeze plafonul de alocații. Se crede că o decizie nu va fi luată până când Guvernul nu își va publica strategia privind sărăcia infantilă, care a fost amânată până în toamnă.

Se pare că, personal, Keir Starmer ar fi în favoarea eliminării plafonului, dar apar tot mai multe întrebări cu privire la modul în care o astfel de măsură ar putea fi finanțată. Un raport recent al unor economiști de renume avertizează că finanțele publice se confruntă cu un deficit de 51 de miliarde de lire sterline.

Brown a spus că înțelege că actualul ministru de Finanțe „a moștenit o situație fiscală foarte dificilă, dar a avertizat:

„Guvernul are o alegere simplă: jocurile de noroc nu vor construi țara noastră pentru generația următoare, dar copiii liberi de sărăcie o vor face”.

Brown a îndemnat Guvernul să nu „lase nerezolvat ceva care este un cancer în societatea noastră, și anume copiii care cresc și merg la școală rău îmbrăcați și flămânzi”.

Foto: Profimedia

