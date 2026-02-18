Prima pagină » Justiție » CSM se plânge că are un volum de dosare de 4 ori mai mare față de media europeană. Omite să spună că are un buget record, cu 50% mai mare, în 2026

CSM se plânge că are un volum de dosare de 4 ori mai mare față de media europeană. Omite să spună că are un buget record, cu 50% mai mare, în 2026

18 feb. 2026, 12:16, Justiție
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) informează că instanţele din România se confruntă cu un număr de dosare excedentar, în condiţiile în care volumul de activitate s-a dublat la nivel intern pe parcursul ultimilor 10 ani, ajungând chiar de 4 ori mai mare faţă de media europeană. 

Potrivit CSM, volumul de 4 ori mai mare de dosare nou intrate a fost absorbit de sistemul judiciar prin cvadruplarea efortului uman, nu prin majorarea duratei de soluţionare. Totuși, instituția omite să spună că în 2026 a obținut un buget record, dublu față de anul trecut (detalii AICI).

Calitatea actului de justiție este afectată de suprasolicitarea judecătorilor

Instituția reclamă, într-un comunicat de presă transmis miercuri, faptul că instanţele din România se confruntă cu o situaţie fără precedent ca volum de cauze aflate pe rol, cu efecte imediate asupra calităţii actului de justiţie.

Conform metodologiei CEPEJ, media europeană a dosarelor nou-intrate se calculează la 100 de locuitori, media incluzând toate materiile şi toate gradele de jurisdicţie, Media europeană a numărului de judecători se calculează la 100.000 de locuitori.

Numărul de cauze aflate pe rol în România în 2024 depăşeşte dublul mediei europene

Astfel, CSM susține cu cifre că numărul de cauze aflate pe rol în România în 2024 depăşeşte dublul mediei europene.

”În materie civilă şi comercială, care reprezintă aproximativ 90% din cauzele aflate pe rolul instanţelor, România a raportat în anul 2024 un număr de 769.823 cauze aflate în curs de soluţionare (pending) în primă instanţă, cu o medie la nivel european de 358.277 cauze, cifrele indicând o creştere faţă de anul 2023, când s-au raportat 563.035 cauze, cu o medie europeană de 347.488 cauze”, adaugă sursa citată.

De asemenea, numărul de cauze aflate pe rol, raportat la numărul de locuitori, depăşeşte în 2024 dublul mediei europene.

”Raportat la numărul de locuitori, cifrele indică în România un coeficient de 4,04 cauze în curs de soluţionare la 100 de locuitori, depăşind dublul mediei europene, care a fost de 1,75 cauze la 100 de locuitori. Coeficientul din 2024 este în creştere faţă de anul 2023, când a fost de 2,95 cauze la o medie europeană de 1,56 cauze”, mai arată CSM.

Referitor la numărul de dosare nou-intrate în primă instanţă în aceleaşi materii, România a raportat un volum de 1.602.689 dosare, faţă de media europeană de 418.544 de cauze.

România, ţara cu cel mai mare număr de dosare nou-intrate în primă instanţă

Potrivit CSM, în primă instanţă, în materie civilă şi comercială, sunt cumulate 2.372.512 dosare nou intrate şi în curs de soluţionare la nivelul lui 2024. Din toate aceste motive, România este în continuare ţara cu cel mai mare număr de dosare nou-intrate în primă instanţă raportat la 100 de locuitori – 8,42, faţă de media europeană, care a fost de 2,20.

Următoarea ţară în această listă este Belgia, cu 5,79 cauze litigioase civile şi comerciale la 100 de locuitori, urmată de Spania şi Republica Cehă, cu un număr de 4,13, respectiv 3,18 cauze la 100 de locuitori.

Reprezentanții instituției mai arată că rata de soluţionare a cauzelor în România, în anul 2024, este peste media europeană.

”În pofida acestui volum de activitate care s-a dublat la nivel intern pe parcursul ultimilor 10 ani şi a ajuns de 4 ori mai mare faţă de media europeană, sistemul judiciar din România a reuşit să menţină în 2024 o rată de soluţionare a cauzelor în primă instanţă peste media europeană şi în creştere faţă de anul 2023 (când a fost la 86,2%). Astfel, rata de soluţionare a fost de 99,2% faţă de media la nivel european care a fost de 97,8 %”, susţin sursele citate.

În plus, afirmă aceştia, durata medie de soluţionare a cauzelor în primă instanţă (concret, timpul mediu necesar pentru soluţionarea unei cauze de la momentul înregistrării până la pronunţarea unei hotărâri) în România a fost de 180 de zile, faţă de media la nivel european de 307 zile.

