Ninsori abundente și intervenții în Capitală, anunțul primarului general: „Capitala nu este efectiv paralizată”

18 feb. 2026, 12:14, Actualitate
Primarul general Ciprian Ciucu a susținut o conferință de presă pe tema mobilizării generale pentru buna funcționare a Capitalei pe timp de iarnă. Asta după ce orașul a fost îngropat de nămeți după o noapte de ninsori abundente. 

„Capitala nu este efectiv paralizată”

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a dat asigurări bucureștenilor că toate bulevardele și arterele principale au fost deblocate, iar circulația se desfășoară în condiții normale.

„În acest moment nu există artere principale, bulevarde principale care să fie blocate, este drept, se circulă în condiții de iarnă, dar Capitala nu este efectiv paralizată, se intervine pe parcursul zile de astăzi și situația se va îmbunătăți”, a spus Ciucu.

„Trebuie să facem o analiză care să ne spună dacă e nevoie de mai multe forțe sau cum să se intervină”

Ciprian Ciucu a mai precizat că, în cazul ninsorilor abundente, nu se poate interveni simultan peste tot, fiind necesară prioritizarea, iar mașinile parcate îngreunează și mai mult acțiunea utilajelor. Acesta consideră că este nevoie o coordonare mult mai bună la nivelul Capitalei. Totodată, având în vedere iernile blânde din ultimii ani, el a precizat că trebuie evaluat dacă investițiile suplimentare în utilaje sunt justificate.

„Serviciul de salubrizare, inclusiv deszăpezirea străzilor este în competența legală și noi aici doar facem partea de coordonare, dar, de fapt, salubriștii, că sunt administrații proprii de salubrizare, cum sunt la unele sectoare sau operatori privați, sunt diferiți și atunci capacitățile lor sunt relativ diferite. Ce pot să vă spun în legătură cu faptul că aceste planuri sunt sau nu învechite, cu siguranță trebuie să facem o analiză care să ne spună dacă e nevoie de mai multe forțe sau cum să se intervină. În ceea ce privește speța mai multor orașe, pe care o cunosc și eul, nu mereu se intervine imediat, populația așteaptă, se intervine în ziua aceea mult mai ușor de către operatorii de salubrizare și a doua zi își intră în activitatea normală, la noi aceastp așteptare este legitimă pe de o parte, ca imediat totul să fie la negru. Este evident că atunci când ninge foarte mult cum a fost azi-noapte, nu poți, nu există capacități de a rezolva totul și atunci trebuie să prioritizezi, nu poți să intri peste toate străduțele secundare. Avem o mare problemă cu operatorii de salubrizare, asta o știu și ca fost prima de sector, se intervine dificil și pentru că sunt mașini peste tot, deci e foarte greu să intervii, inclusiv cu utilaje chiar de mici dimensiuni, în momentul în care sunt mașini peste tot, este o problemă sistemică pe care o are orașul nostru care afectează inclusiv deszăpezirea.

Cu siguranță cred că este nevoie de mai multă coordonare și coerență care este un atribut pe care primarul general și Primăria Generală trebuie să le exercite în ceea ce privește modul în care se desfășoară acest serviciul public care înainte era la Primăria Municipiului București, mă refer la anii 90. Începând cu anii 2000, pentru că nu a existat capacitate la nivelul companiei de atunci, REBU, de a interveni în tot orașul, pentru că Bucureștiul este mare și complex s-a luat decizia ca serviciul de salubrizare și deszăpezire să fie la sectoare, vom analiza, fac mâine 2 luni de când sunt primar. Trebuie spus că nu știm dacă aceste tipuri de evenimente vor fi recurente, de exemplu în ultimii 3-4-5 ani am avut ierni blânde și sunt și alte orașe din nord-vestul Europei și au decis în mod rațional să nu investească foarte mult în utilaje care să stea degeaba, șoferi care să stea în așteptare”, a mai spus primarul general.

