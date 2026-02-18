Vaticanul respinge Consiliul Păcii al lui Trump. Sfântul Scaun avertizează asupra subminării rolului central al ONU

Vaticanul a anunțat că nu va lua parte la „Consiliul Păcii” inițiat de președintele Donald Trump, invocând necesitatea ca gestionarea crizelor internaționale să rămână în coordonarea ONU.

Vaticanul nu va participa la inițiativa președintelui Donald Trump, denumită „Consiliul Păcii”, a declarat marți cardinalul Pietro Parolin, cel mai înalt oficial diplomatic al Sfântului Scaun. Acesta a precizat că eforturile de gestionare a situațiilor de criză ar trebui coordonate de Organizația Națiunilor Unite, potrivit Reuters.

Decizia vine în contextul în care Papa Leon, primul papă american și un critic al unor politici promovate de Trump, a fost invitat în luna ianuarie să se alăture acestui consiliu.

Potrivit planului lui Trump pentru Gaza, care a dus la un armistițiu fragil în octombrie, Consiliul urma să supravegheze guvernarea temporară a teritoriului. Ulterior, președintele american a anunțat că organismul, prezidat chiar de el, va fi extins pentru a aborda conflicte globale. Prima reuniune este programată joi, la Washington, având pe agendă reconstrucția Gazei.

România, Italia și Uniunea Europeană au transmis că reprezentanții lor intenționează să participe doar în calitate de observatori, fără a se alătura oficial Consiliului.

Vaticanul avertizează asupra subminării ONU

Sfântul Scaun „nu va participa la Consiliul pentru Pace din cauza naturii sale speciale, care evident nu este aceeași cu a altor state”, a declarat Parolin.

„O preocupare”, a adăugat el, „este că, la nivel internațional, ar trebui să fie în primul rând ONU cea care gestionează aceste situații de criză. Acesta este unul dintre punctele pe care am insistat”.

Inițiativa a fost criticată de numeroși experți în drepturile omului, care consideră că supravegherea de către Trump a unui consiliu ce administrează afacerile unui teritoriu străin seamănă cu o structură colonială. Consiliul a fost criticat și pentru faptul că nu include niciun reprezentant palestinian.

Reacțiile statelor au fost prudente, analiștii avertizând că noul organism ar putea submina rolul ONU. Deși unii aliați ai Washingtonului din Orientul Mijlociu s-au alăturat, majoritatea aliaților occidentali au ales să rămână deocamdată în afara inițiativei.

Armistițiul din Gaza a fost încălcat în repetate rânduri, sute de palestinieni și patru soldați israelieni fiind uciși de la începutul acestuia, în octombrie. Atacul Israel asupra Gazei a provocat peste 72.000 de morți, o criză alimentară severă și strămutarea întregii populații din teritoriu.

Mai mulți experți în drepturile omului, cercetători și o anchetă a ONU afirmă că situația echivalează cu un genocid. Israelul susține însă că acțiunile sale reprezintă autoapărare, după ce militanți conduși de Hamas au ucis 1.200 de persoane și au luat peste 250 de ostatici într-un atac la sfârșitul anului 2023.

Recomandarea autorului:

Unul dintre aliații lui Trump din Europa a ales să nu participe la prima reuniune a „Consiliului pentru Pace”. Karol Nawrocki a ales să rămână acasă