Înaintea deciziei CCR pe pensiile magistraților, Sorin Grindeanu reiterează consecințele: „Este o temă care ne-a costat extrem de mult”

Curtea Constituțională urmează să dea astăzi una dintre cele mai așteptate decizii ale ultimilor ani privind pensiile magistraților, decizie amânată deja de cinci ori. Înaintea verdictului, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a cerut o hotărâre definitivă și tranșantă.

„Sper că astăzi vom avea o decizie definitivă la Curtea Constituțională a României în subiectul pensiilor speciale”, a declarat președintele social-democraților.

Tema pensiilor speciale, în special cele ale magistraților, a devenit una centrală atât în dezbaterea politică internă, cât și în relația României cu instituțiile europene. Reforma sistemului este inclusă în jaloanele PNRR, iar întârzierile sau modificările considerate insuficiente au dus la amânări ale unor tranșe de finanțare. Grindeanu a subliniat costurile politice și sociale ale disputei.

„Este o temă care ne-a costat extrem de mult, atât ca țară, cât și ca societate.”

Decizia de astăzi este considerată crucială pentru stabilirea formei finale a reformei. Liderul PSD a insistat asupra necesității unui verdict fără echivoc.

„Asumarea unei decizii clare este necesară, pentru că românii asta așteaptă de la instituțiile fundamentale ale statului”, spune Grindeanu.

În funcție de hotărârea Curții, Guvernul ar putea fi obligat fie să aplice legea în forma actuală, fie să revină urgent în Parlament cu noi modificări, riscând noi întârzieri în implementarea reformelor asumate.

„Sunt convins că, în final, înțelepciunea va avea câștig de cauză!”, a adăugat Grindeanu.

Decizia CCR este așteptată să aibă impact direct nu doar asupra sistemului de justiție, ci și asupra echilibrului bugetar și credibilității reformelor României în fața partenerilor europeni.

