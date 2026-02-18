Prima pagină » Știri externe » Avertisment dur de la Stockholm. Rusia, un pericol „real și imediat” pentru securitatea Suediei și a NATO

Avertisment dur de la Stockholm. Rusia, un pericol „real și imediat” pentru securitatea Suediei și a NATO

Mihai Tănase
18 feb. 2026, 09:42, Știri externe
Avertisment dur de la Stockholm. Rusia, un pericol „real și imediat” pentru securitatea Suediei și a NATO
Vladimir Putin | Foto - Mediafax

Rusia este percepută, la Stockholm, drept cea mai serioasă amenințare la adresa securității naționale a Suediei și a stabilității NATO. Concluzia apare într-un raport anual publicat marți de Serviciul de Informații și Securitate Militară suedez, care avertizează că acțiunile Moscovei sunt „grave și concrete” și pot duce la o escaladare periculoasă în regiune.

Documentul descrie o serie de incidente considerate alarmante de autoritățile suedeze, de la încălcări ale spațiului aerian până la acte de sabotaj și operațiuni cibernetice. Multe dintre aceste acțiuni au avut loc în apropierea teritoriului suedez și în zona sensibilă a Mării Baltice. În acest context, comportamentul Rusiei este caracterizat ca fiind „oportunist și agresiv”, scrie Politico.eu.

Avertismentul venit din Suedia vine la scurt timp după o evaluare similară făcută de Serviciul de Informații Externe al Estoniei, care a descris Rusia drept „periculoasă în ciuda incompetenței sale”.

„Ceea ce ne protejează este puterea alianței și încrederea pe care noi și Rusia o avem în Articolul 5. Atâta timp cât continuăm să facem investiții, asta ne menține în partea ecuației în care Rusia nu ar îndrăzni să se afle ”, a declarat oficialul.

NATO avertizează că Rusia își consolidează semnificativ capacitățile militare. Moscova a crescut dramatic producția de artilerie, un semn că va continua să reprezinte o amenințare majoră chiar și în eventualitatea unei păci în Ucraina.

Potrivit estimărilor estoniene, Rusia „se pregătește pentru următorul război”, iar producția de obuze și alte sisteme de artilerie a crescut de 17 ori de la declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei, conflict care a intrat acum în al cincilea an.

„Nu poți pur și simplu să oprești toate acestea în ziua în care războiul se termină. Rusia va ajunge în unele zone mai puternică ca forță militară decât atunci când a început”, a avertizat înaltul oficial NATO.

Recomandarea autorului:

Trump pune presiune pe Ucraina să negocieze „rapid” un acord, înaintea discuțiilor cu Rusia de la Geneva

Recomandarea video

Citește și

RĂZBOI Emisarii lui Trump, între două crize majore. Negocierile simultane cu Iranul și Rusia la Geneva, percepute drept „ineficiente” la nivel internațional
10:42
Emisarii lui Trump, între două crize majore. Negocierile simultane cu Iranul și Rusia la Geneva, percepute drept „ineficiente” la nivel internațional
CONTROVERSĂ Vaticanul respinge Consiliul Păcii al lui Trump. Sfântul Scaun avertizează asupra subminării rolului central al ONU
10:06
Vaticanul respinge Consiliul Păcii al lui Trump. Sfântul Scaun avertizează asupra subminării rolului central al ONU
SONDAJ DE OPINIE Criză de încredere în Europa. 1 din 5 europeni, inclusiv români, ar prefera ideea unei dictaturi în locul libertății și democrației
09:02
Criză de încredere în Europa. 1 din 5 europeni, inclusiv români, ar prefera ideea unei dictaturi în locul libertății și democrației
FLASH NEWS Iranul nu a acceptat toate „liniile roșii” ale lui Trump, spune JD Vance, după negocierile de la Geneva
08:30
Iranul nu a acceptat toate „liniile roșii” ale lui Trump, spune JD Vance, după negocierile de la Geneva
ACUZAȚII JD Vance respinge speculațiile despre un conflict cu Marco Rubio, posibil rival la alegerile prezidențiale viitoare din SUA: „Vom lucra împreună”
08:01
JD Vance respinge speculațiile despre un conflict cu Marco Rubio, posibil rival la alegerile prezidențiale viitoare din SUA: „Vom lucra împreună”
FLASH NEWS Criză politică majoră în Peru. Congresul din Lima a decis demiterea președintelui țării pentru a doua oară în patru luni
07:33
Criză politică majoră în Peru. Congresul din Lima a decis demiterea președintelui țării pentru a doua oară în patru luni
Mediafax
Prognoza meteo ANM: Viscol puternic, ninsori abundente și strat de zăpadă de peste 50 cm în mai multe zone
Digi24
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă acest lucru
Cancan.ro
Cel mai cunoscut primar din România și-a terorizat fosta soție: 'A oferit 50.000 de euro ca să-mi facă felul'
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Adevarul
Confesiunile războinicului care conduce un grup de români în prima linie în Ucraina. „Lasă sechele, nu voi mai fi niciodată un civil normal”
Mediafax
UE oferă un salariu de aproape 6.800 de euro și un post permanent. Ce este concursul AD5
Click
A ajuns de la o pensie de 850 € la venituri de 3.500 €. Metoda folosită de un pensionar de 77 de ani
Digi24
Operațiunea „Conserva”. Cum a mascat propaganda Kremlinului dispariția lui Putin
Cancan.ro
E oficial! Cătălin Măruță a dat LOVITURA. A semnat noul contract, după ce a fost dat afară de Pro TV
Ce se întâmplă doctore
Cum arată și ce face astăzi Ana Paula Arósio? Actrița din „Terra Nostra” e total schimbată. Nimeni nu o mai recunoaște
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale. Ce au găsit polițiștii în trafic
Descopera.ro
Descoperire ȘOC într-o peșteră din România
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care animal are mai multe oase decât o balenă albastră?

Cele mai noi

Trimite acest link pe