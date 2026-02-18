Rusia este percepută, la Stockholm, drept cea mai serioasă amenințare la adresa securității naționale a Suediei și a stabilității NATO. Concluzia apare într-un raport anual publicat marți de Serviciul de Informații și Securitate Militară suedez, care avertizează că acțiunile Moscovei sunt „grave și concrete” și pot duce la o escaladare periculoasă în regiune.

Documentul descrie o serie de incidente considerate alarmante de autoritățile suedeze, de la încălcări ale spațiului aerian până la acte de sabotaj și operațiuni cibernetice. Multe dintre aceste acțiuni au avut loc în apropierea teritoriului suedez și în zona sensibilă a Mării Baltice. În acest context, comportamentul Rusiei este caracterizat ca fiind „oportunist și agresiv”, scrie Politico.eu.

Avertismentul venit din Suedia vine la scurt timp după o evaluare similară făcută de Serviciul de Informații Externe al Estoniei, care a descris Rusia drept „periculoasă în ciuda incompetenței sale”.

„Ceea ce ne protejează este puterea alianței și încrederea pe care noi și Rusia o avem în Articolul 5. Atâta timp cât continuăm să facem investiții, asta ne menține în partea ecuației în care Rusia nu ar îndrăzni să se afle ”, a declarat oficialul.

NATO avertizează că Rusia își consolidează semnificativ capacitățile militare. Moscova a crescut dramatic producția de artilerie, un semn că va continua să reprezinte o amenințare majoră chiar și în eventualitatea unei păci în Ucraina.

Potrivit estimărilor estoniene, Rusia „se pregătește pentru următorul război”, iar producția de obuze și alte sisteme de artilerie a crescut de 17 ori de la declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei, conflict care a intrat acum în al cincilea an.

„Nu poți pur și simplu să oprești toate acestea în ziua în care războiul se termină. Rusia va ajunge în unele zone mai puternică ca forță militară decât atunci când a început”, a avertizat înaltul oficial NATO.

