Prima pagină » Știri externe » Iranul nu a acceptat toate „liniile roșii” ale lui Trump, spune JD Vance, după negocierile de la Geneva

Iranul nu a acceptat toate „liniile roșii” ale lui Trump, spune JD Vance, după negocierile de la Geneva

Mihai Tănase
18 feb. 2026, 08:30, Știri externe
Iranul nu a acceptat toate „liniile roșii” ale lui Trump, spune JD Vance, după negocierile de la Geneva
JD Vance - Profimedia images

Vicepreședintele SUA JD Vance a afirmat că Iranul nu a acceptat toate condițiile-cheie stabilite de președintele Donald Trump pentru o soluție diplomatică. După discuțiile de la Geneva, Washingtonul spune că rămâne deschis dialogului, dar nu exclude alte opțiuni, inclusiv folosirea forței.

Declarațiile vin într-un context tensionat, în care administrația de la Washington susține că este în continuare interesată de diplomație, chiar dacă președintele Donald Trump a avertizat public că folosirea forței rămâne o opțiune în cazul în care statul iranian refuză să accepte cerințele esențiale, în special cele legate de programul său nuclear.

„În anumite privințe, lucrurile au mers bine; au fost de acord să se întâlnească ulterior”, a declarat JD Vance, scrie Ndtv.com.

Vicepreședintele SUA a precizat însă că pozițiile celor două părți rămân divergente în punctele esențiale ale negocierilor.

„Dar, în alte privințe, a fost foarte clar că președintele a stabilit unele linii roșii pe care iranienii nu sunt încă dispuși să le recunoască și să le respecte”, a spus Vance.

Potrivit oficialului american, discuțiile vor continua, însă decizia finală privind direcția negocierilor aparține liderului de la Casa Albă.

„Vom continua să lucrăm la acest lucru. Dar, desigur, președintele își rezervă dreptul de a decide când consideră că diplomația a ajuns la finalul său natural”, a adăugat JD Vance.

Recomandarea autorului:

Trump pune presiune pe Ucraina să negocieze „rapid” un acord, înaintea discuțiilor cu Rusia de la Geneva

Recomandarea video

Citește și

SONDAJ DE OPINIE Criză de încredere în Europa. 1 din 5 europeni, inclusiv români, ar prefera ideea unei dictaturi în locul libertății și democrației
09:02
Criză de încredere în Europa. 1 din 5 europeni, inclusiv români, ar prefera ideea unei dictaturi în locul libertății și democrației
ACUZAȚII JD Vance respinge speculațiile despre un conflict cu Marco Rubio, posibil rival la alegerile prezidențiale viitoare din SUA: „Vom lucra împreună”
08:01
JD Vance respinge speculațiile despre un conflict cu Marco Rubio, posibil rival la alegerile prezidențiale viitoare din SUA: „Vom lucra împreună”
FLASH NEWS Criză politică majoră în Peru. Congresul din Lima a decis demiterea președintelui țării pentru a doua oară în patru luni
07:33
Criză politică majoră în Peru. Congresul din Lima a decis demiterea președintelui țării pentru a doua oară în patru luni
TAXE Primarul New York-ului, Zohran Mamdani, vrea să acopere găurile din bugetul orașului prin taxarea milionarilor
21:24
Primarul New York-ului, Zohran Mamdani, vrea să acopere găurile din bugetul orașului prin taxarea milionarilor
RĂZBOI Ungaria continuă să cumpere petrol rusesc, deși are alternative mai bune. Motivul pentru care Orban alimentează mașinăria de război a lui Putin
20:54
Ungaria continuă să cumpere petrol rusesc, deși are alternative mai bune. Motivul pentru care Orban alimentează mașinăria de război a lui Putin
PACE ÎN UCRAINA Scandal în delegația lui Volodimir Zelenski de la Geneva. Echipa ucraineană s-a împărțit în două tabere cu viziuni diferite
20:46
Scandal în delegația lui Volodimir Zelenski de la Geneva. Echipa ucraineană s-a împărțit în două tabere cu viziuni diferite
Mediafax
Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după dubiile din 2024”
Digi24
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de luptă, încât e nevoie de inteligența artificială pentru sortare
Cancan.ro
E oficial! Cătălin Măruță a dat LOVITURA. A semnat noul contract, după ce a fost dat afară de Pro TV
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Adevarul
Forțele ucrainene distrug sistematic apărarea antiaeriană rusă din teritoriile ocupate. Un elicopter Ka-27, lovit în Crimeea
Mediafax
„Care activitate? Că aia de judecată, sigur nu”. Șefa Inspecției Judiciare răspunde după ce mai mulți magistrați s-au plâns că nu mai au acces la alte dosare decât cele în care lucrează. Cum au, de fapt, acces procurorii la dosare
Click
A ajuns de la o pensie de 850 € la venituri de 3.500 €. Metoda folosită de un pensionar de 77 de ani
Digi24
Un aliat al lui Putin amenință puterile europene cu represalii dacă vor confisca nave din „flota fantomă” a Rusiei
Cancan.ro
Tovarășul lui Alex Bodi l-a înfruntat pe 'Măcelarul lui Bebino'. Avem imaginile întâlnirii de gradul 0
Ce se întâmplă doctore
Cum arată și ce face astăzi Ana Paula Arósio? Actrița din „Terra Nostra” e total schimbată. Nimeni nu o mai recunoaște
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale. Ce au găsit polițiștii în trafic
Descopera.ro
Descoperire ȘOC într-o peșteră din România
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Descopera.ro
Cele 6 obiceiuri care susțin sănătatea inimii

Cele mai noi

Trimite acest link pe