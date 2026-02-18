Vicepreședintele SUA JD Vance a afirmat că Iranul nu a acceptat toate condițiile-cheie stabilite de președintele Donald Trump pentru o soluție diplomatică. După discuțiile de la Geneva, Washingtonul spune că rămâne deschis dialogului, dar nu exclude alte opțiuni, inclusiv folosirea forței.

Declarațiile vin într-un context tensionat, în care administrația de la Washington susține că este în continuare interesată de diplomație, chiar dacă președintele Donald Trump a avertizat public că folosirea forței rămâne o opțiune în cazul în care statul iranian refuză să accepte cerințele esențiale, în special cele legate de programul său nuclear.

„În anumite privințe, lucrurile au mers bine; au fost de acord să se întâlnească ulterior”, a declarat JD Vance, scrie Ndtv.com.

Vicepreședintele SUA a precizat însă că pozițiile celor două părți rămân divergente în punctele esențiale ale negocierilor.

„Dar, în alte privințe, a fost foarte clar că președintele a stabilit unele linii roșii pe care iranienii nu sunt încă dispuși să le recunoască și să le respecte”, a spus Vance.

Potrivit oficialului american, discuțiile vor continua, însă decizia finală privind direcția negocierilor aparține liderului de la Casa Albă.

„Vom continua să lucrăm la acest lucru. Dar, desigur, președintele își rezervă dreptul de a decide când consideră că diplomația a ajuns la finalul său natural”, a adăugat JD Vance.

