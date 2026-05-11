Șefa diplomației UE respinge oficial propunerea lui Putin: Fostul cancelar, Gerhard Schröder, nu poate fi negociatorul UE în războiul din Ucraina

Fostul cancelar german Gerhard Schröder nu este potrivit să reprezinte Europa în cadrul unor eventuale negocieri de pace menite să pună capăt războiului dintre Rusia și Ucraina, a declarat, luni, șefa diplomației UE, Kaja Kallas, relatează Politico.

Declarațiile oficialului european cin după ce președintele rus Vladimir Putin a sugerat, în weekend, că Schröder, care a fost cancelar german între 1998 și 2005, ar putea reprezenta țările europene la negocierile de pace privind încheierea războiului din Ucraina. Schröder a deținut anterior funcții în cadrul unor companii energetice de stat rusești.

„În primul rând, dacă i-am acorda Rusiei dreptul de a numi un negociator în numele nostru, acest lucru nu ar fi prea înțelept”, a declarat Kallas în timp ce se îndrepta spre reuniunea miniștrilor de externe la Bruxelles. „În al doilea rând, cred că Gerhard Schröder a fost un lobbyist de rang înalt pentru companiile de stat rusești, așa că este clar de ce Putin vrea ca el să fie persoana potrivită, pentru a putea sta de ambele părți ale mesei”, a adăugat ea.

Până în prezent, SUA au acționat ca mediator principal în negocierile dintre Rusia și Ucraina, în timp ce Europa a rămas pe margine — deși unii lideri au cerut ca Europa să joace un rol mai activ.

În weekend, ministrul german de externe, Johann Wadephul, a declarat că Europa ar trebui să participe la negocieri, fiind reprezentată de oficiali din așa-numitul grup de puteri E3 — Germania, Franța și Regatul Unit.

Întrebată în ce condiții ar putea accepta UE să intre în negocieri directe cu Putin, Kallas a afirmat că Moscova trebuie să facă concesii și a menționat retragerea trupelor ruse din Moldova ca un posibil pas pentru a-i implica mai mult pe europeni.

„Problema securității europene este că Rusia își atacă în mod constant vecinii”, a adăugat fostul prim-ministru estonian. „Și pentru asta avem nevoie de concesii și din partea Rusiei. Săptămâna trecută am fost în Moldova [unde] se află trupe ruse, de exemplu. Retragerea trupelor ar putea fi una dintre condițiile necesare pentru asigurarea securității și stabilității în regiune.”

