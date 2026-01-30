Prima pagină » Știri externe » Emmanuel Macron și Olaf Scholz, dați de gol de fostul premier al Poloniei. Ce credeau când Rusia a atacat Ucraina

Fostul prim-ministru polonez, Mateusz Morawiecki, dezvăluie că președintele Emmanuel Macron și fostul cancelar german  Olaf Scholz intuiau că Ucraina „se va prăbuși, cu siguranță, în primele zile ale invaziei la scară largă din 2022”.

Ambii lideri au susținut că Europa ar trebui să revină la „afacerile obișnuite” în relațiile cu Rusia din acest motiv, a spus fostul premier al Poloniei în cel mai recent interviu.

„Președintele Macron, cancelarul Scholz, Consiliul European, după ce mi-au ascultat discursul în apărarea Ucrainei de la izbucnirea războiului, a fost faza când ei credeau că Ucraina va înceta să mai existe,  Kievul fiind înconjurat din trei părți”. Spuneu că rușii vor fi la Kiev cât de curând, așa că va trebui să ne întoarcem la afacerile obișnuite. Este important ca toți să fie lămuriți și să nu uite despre liderii vest-europeni cu două fețe. Eu nu i-am uitat”, a declarat fostul premier.

De profesie economist, Mateusz Morawiecki a fost premierul conservator al Poloniei între 2017 și 2023. Deși a sprijinit Ucraina cu ajutoare militare și financiare semnificative în 2022, în anul care a urmat, șeful guvernului s-a opus importării produselor agricole ucrainene pentru a proteja producătorii agricoli locali ai Poloniei.

