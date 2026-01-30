Prima pagină » Știri externe » Laptopurile și telefoanele vor deveni produse de lux. Producătorii de cipuri avertizează: Criza cipurilor provocată de AI va fi mult mai gravă

30 ian. 2026, 18:28, Știri externe
Laptopurile și telefoanele vor deveni produse de lux. Producătorii de cipuri avertizează: Criza cipurilor provocată de AI va fi mult mai gravă

În timp ce Meta a anunțat că va regândi angajările după ce Mark Zuckerberg a dezvăluit că un singur angajat talentat, capabil să folosească  instrumente cu Inteligența Artificială, este mai „productiv” decât multe echipe mari de angajați,doi producători de cipuri au avertizat asupra investițiilor din cauza crizei de semiconductori.

Companiile sud-coreene Samsung Electronics și SK Hynix au declarat joi că și-ar putea crește capitalul cheltuit în mod semnificativ în acest an, dar se așteaptă la o penurie de cipuri pe stocuri din cauza  că centrele de date  AI au o cerere tot mai mare de memorii RAM. Penuria a dus deja la scumpirea memoriilor RAM la un nivel fără precedent.  Producătorii de cipuri raportează profituri record din cauza bulei AI, profitul net al SK Hynyx dublându-se la 30 de miliarde de dolari în ultimul an, în timp ce cel al companiei Samsung a crescut cu 31%.

„Ne pregătim să creștem capitalul în 2016 pe măsură ce cererea de AI este probabil să  crească. Dar penuria s-ar putea agrava pe măsură ce extinderea capacității ar putea fi limitată anul acesta și în următorul”, a spus Kim Jae-june, vicepreședintele executiv al Samsung.

Iar SK Hynix a declarat că aprovizionarea cu cipuri ar putea fi o problemă de lungă durată.

„Cererea a crescut enorm, dar durează timp până se extinde capacitatea, deci problema cererii și a aprovizionării s-ar putea înrăutăți, rezultând prețuri și ma imari pentru cipuri”, a declarat președintele companiei SK Hynix Song Hyun-jong.

Producătorii de cipuri beneficiază de pe urma contractelor multianuale încheiate cu companiile tech, sperând că își vor asigura cantitatea de semiconductori necesari penteu centrele lor de date. Înțelegerile presupun și aprovizionarea clienților cu cipuri, precum producătorii de telefoane și electronicele puse la vânzare consumatorilor.

Peter Lee, analist al Citigroup, spune că piața memoriilor RAM se îndreaptă către semi-personalizare, clienții de memorii fiind nevoiți să semneze un contract cu un an înainte de livrarea produselor, rezultând creșterea cipurilor HBM pentru serverele AI cu încă 120% în acest an. Cipurile de memorie Nand s-ar putea scumpi cu încă 90%.

Kwon Seok-joon, profesor al Universității Sungkyunkwan din Seul, a preconizat pentru Financial Times că criza cipurilor ar putea dura până la finalul anului 2027.

