Departamentul de Justiție al Statelor Unite a publicat vineri mai multe dosare legate de Ancheta asupra lui Jeffrey Epstein. Documentele publicate depășesc 3 milioane de pagini, inclusive 2.000 de videoclipuri și 180.000 de noi imagini. Cu toate astea, DOJ a estimate la începutul lunii că a publicat mai puțin de 1% din dosarele sale legate de Epstein.

Congresul american a acordat Departamentului de Justiție termenul de 19 decembrie 2025 pentru a publica toate dosarele sale despre Jeffrey Epstein, dar volumul mare de lucru face imposibilă publicarea tuturor documentelor într-un singur lot întrucât este nevoie de cenzurarea datelor care pot afecta Ancheta și fețele victimelor care apar în imagini.

„Astăzi, producem peste 3 milioane de pagini, inclusiv peste 2.000 de videoclipuri și 180.000 de imagini în total, ceea ce înseamnă că departamentul a produs aproximativ trei milioane și jumătate de pagini în conformitate cu legea”, a declarat Todd Blanche, procurorul general adjunct, într-o conferință de presă.

Publicarea documentelor va pune capăt lunilor de tensiuni dintre Departamentul de Justiție, judecătorii federali și unii legislatori cu privire la oportunitatea și modul în care să fie publicate peste un milion de documente din ancheta privind acuzatul de trafic sexual Jeffrey Epstein.

Însă nu este clar dacă publicarea documentelor va pune capăt protestelor publice de un an din partea criticilor care spun că departamentul și chiar Pam Bondi nu și-au respectat promisiunea de transparență cu privire la ceea ce anchetatorii au descoperit în ancheta lor privind presupusul trafic sexual al lui Epstein.

Recomandările autorului: