Erdogan salută eforturile lui Trump de a restabili pacea în Orientul Mijlociu/ TURCIA cere oprirea operațiunilor israeliene în Fâșia Gaza

Președintele Turciei, Tayyip Erdogan, i-a transmis omologului său american, Donald Trump, cu ocazia unei convorbiri telefonice, că Ankara salută eforturile de pace în Orientul Mijlociu, dar că Israelul trebui să oprească operațiunile pe teritoriul Fâșiei Gaza.

Erdogan și Trump s-au întâlnit luna trecută la Casa Albă pentru prima dată în șase ani, la o întâlnire despre care liderul turc a spus că i-a ajutat pe aliații NATO să facă „progrese semnificative”.

Președinția a transmis că cei doi au discutat despre relațiile bilaterale, adăugând că Erdogan sprijină măsurile pentru a stimula cooperarea dintre state, cu precădere în industria de apărare. Erdogan și Trump au discutat, de asemenea, despre situația din Fâșia Gaza, în contextul în care Turcia depune eforturi majore pentru a obține pacea regională.

Turcia acuză Israelul de genocid

„Erdogan a subliniat că Turcia și-a sporit contactele diplomatice pentru pace, că va continua să susțină viziunea lui Trump pentru pacea globală și că oprirea operațiunilor Israelului este importantă pentru succesul inițiativelor care vizează atingerea păcii în regiune”, arată comunicatul.

Turcia, care a acuzat Israelul de genocid în Fâșia Gaza, a oprit orice comerț cu Tel Avivul și și-a exprimat sprijinul pentru cel mai recent plan al lui Trump de a pune capăt războiului, potrivit agenției de presă Reuters.

De asemnea, Donald Trump, a declarat, vineri, că gruparea islamistă Hamas trebuie să accepte un acord de pace în Fâșia Gaza până duminică seara, amenințând cu desfășurarea unor noi operațiuni militare.

„Trebuie să se ajungă la un acord cu gruparea Hamas până duminică seara. Fiecare țară a semnat. Dacă nu se ajunge la acest acord, care este ultima șansă, se va dezlănțui iadul împotriva grupării Hamas, cum nu a mai văzut nimeni până acum. Va fi pace în Orientul Mijlociu într-un fel sau altul”, a avertizat Trump.

Foto: Profimedia

