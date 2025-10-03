Pakistanul avertizează că planul lui TRUMP pentru Fâșia Gaza nu este în conformitate cu propunerea țărilor musulmane

Planul în 20 de puncte al Statelor Unite pentru a pune capăt războiului dintre Israel și gruparea islamistă Hamas nu este același cu proiectul propus de un grup al țărilor arabe și musulmane, a declarat ministrul de Externe al Pakistanului, Ishaq Dar.

„Am precizat clar că cele 20 de puncte pe care președintele Trump le-a făcut publice nu sunt ale noastre. Au fost făcute modificări la proiectul nostru”, a declarat Ishaq Dar.

Președintele american a dezvăluit planul alături de prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, la începutul săptămânii. Propunerea lui Trump ar plasa Fâșia Gaza sub controlul unui comitet de guvernare temporar condus chiar de președintele american. Fostul premier britanic Tony Blair ar putea fi, la rândul său, implicat în planul lui Trump.

Potrivit planului, civilii nu ar fi obligați să evacueze teritoriul însă gruparea Hamas ar fi obligată să se dezarmeze și să elibereze toți ostaticii israelieni.

Trump dă un ultimatum grupării Hamas

Propunerea americană și israeliană ar conține „modificări semnificative”, solicitate de Netanyahu, la proiectul care fusese negociat între liderii arabi și Trump. Versiunea revizuită leagă retragerea Israelului de dezarmarea Hamas și permite Israelului să rămână într-o zonă tampon din cadrul enclavei până când nu există riscuri de „amenințare teroristă”.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat, vineri, că gruparea islamistă Hamas trebuie să accepte un acord de pace în Fâșia Gaza până duminică seara, amenințând cu desfășurarea unor noi operațiuni militare.

„Trebuie să se ajungă la un acord cu gruparea Hamas până duminică seara. Fiecare țară a semnat. Dacă nu se ajunge la acest acord, care este ultima șansă, se va dezlănțui iadul împotriva grupării Hamas, cum nu a mai văzut nimeni până acum. Va fi pace în Orientul Mijlociu într-un fel sau altul”, a avertizat Trump.

Foto: Profimedia

Recomandarea autorului:

