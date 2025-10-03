Prima pagină » Știri externe » Pakistanul avertizează că planul lui TRUMP pentru Fâșia Gaza nu este în conformitate cu propunerea țărilor musulmane

Pakistanul avertizează că planul lui TRUMP pentru Fâșia Gaza nu este în conformitate cu propunerea țărilor musulmane

03 oct. 2025, 19:57, Știri externe
Pakistanul avertizează că planul lui TRUMP pentru Fâșia Gaza nu este în conformitate cu propunerea țărilor musulmane

Planul în 20 de puncte al Statelor Unite pentru a pune capăt războiului dintre Israel și gruparea islamistă Hamas nu este același cu proiectul propus de un grup al țărilor arabe și musulmane, a declarat ministrul de Externe al Pakistanului, Ishaq Dar.

„Am precizat clar că cele 20 de puncte pe care președintele Trump le-a făcut publice nu sunt ale noastre. Au fost făcute modificări la proiectul nostru”, a declarat Ishaq Dar.

Președintele american a dezvăluit planul alături de prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, la începutul săptămânii. Propunerea lui Trump ar plasa Fâșia Gaza sub controlul unui comitet de guvernare temporar condus chiar de președintele american. Fostul premier britanic Tony Blair ar putea fi, la rândul său, implicat în planul lui Trump.

Potrivit planului, civilii nu ar fi obligați să evacueze teritoriul însă gruparea Hamas ar fi obligată să se dezarmeze și să elibereze toți ostaticii israelieni.

Trump dă un ultimatum grupării Hamas

Propunerea americană și israeliană ar conține „modificări semnificative”, solicitate de Netanyahu, la proiectul care fusese negociat între liderii arabi și Trump. Versiunea revizuită leagă retragerea Israelului de dezarmarea Hamas și permite Israelului să rămână într-o zonă tampon din cadrul enclavei până când nu există riscuri de „amenințare teroristă”.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat, vineri, că gruparea islamistă Hamas trebuie să accepte un acord de pace în Fâșia Gaza până duminică seara, amenințând cu desfășurarea unor noi operațiuni militare.

„Trebuie să se ajungă la un acord cu gruparea Hamas până duminică seara. Fiecare țară a semnat. Dacă nu se ajunge la acest acord, care este ultima șansă, se va dezlănțui iadul împotriva grupării Hamas, cum nu a mai văzut nimeni până acum. Va fi pace în Orientul Mijlociu într-un fel sau altul”, a avertizat Trump.

Foto: Profimedia

Recomandarea autorului:

Președintele Madagascarului denunță o tentativă de „lovitură de stat”, în urma protestelor „Gen Z”/ „Țara noastră este victima unui ATAC CIBERNETIC”

Citește și

EXTERNE Alegeri în CEHIA: Cotat cu prima șansă, controversatul Andrej Babis ar putea să formeze alianțe cu partidele radicale
20:41
Alegeri în CEHIA: Cotat cu prima șansă, controversatul Andrej Babis ar putea să formeze alianțe cu partidele radicale
EXTERNE Tribunalul din Helsinki a decis. Finlanda nu poate urmări penal persoanele acuzate de avarierea unor cabluri subacvatice din Marea BALTICĂ, în 2024
19:08
Tribunalul din Helsinki a decis. Finlanda nu poate urmări penal persoanele acuzate de avarierea unor cabluri subacvatice din Marea BALTICĂ, în 2024
FINANCIAR Trendul #CANCELNetflix ia amploare. Câți bani a pierdut compania după ce Elon Musk a îndemnat la boicotarea serviciului de streaming
18:56
Trendul #CANCELNetflix ia amploare. Câți bani a pierdut compania după ce Elon Musk a îndemnat la boicotarea serviciului de streaming
EXTERNE Marine Le Pen i-a găsit înlocuitor lui Jordan Bardella. Lidera de extremă dreapta a venit la întâlnirea cu premierul Lecornu alături de un pisoi
18:30
Marine Le Pen i-a găsit înlocuitor lui Jordan Bardella. Lidera de extremă dreapta a venit la întâlnirea cu premierul Lecornu alături de un pisoi
EXTERNE Danemarca raportează provocări constante ale RUSIEI în apele sale teritoriale /Moscova, acuzată că încearcă să provoace coliziuni navale
18:29
Danemarca raportează provocări constante ale RUSIEI în apele sale teritoriale /Moscova, acuzată că încearcă să provoace coliziuni navale
EXTERNE DONALD TRUMP dă un nou ultimatum grupării Hamas/ „Trebuie să se ajungă la un acord până duminică seara”
18:10
DONALD TRUMP dă un nou ultimatum grupării Hamas/ „Trebuie să se ajungă la un acord până duminică seara”
Mediafax
Ce cred furnizorii despre prețul de 1 leu/kwh, lansat de ministrul Energiei. Laurențiu Urluescu (AFEER), apel către stat
Digi24
Medic demis pentru abuz sexual în Marea Britanie, liber să practice în România. Victimă: „Ar putea să le facă asta și altora”
Cancan.ro
Bani în plus pentru toți pensionarii din România care au pensii mai mici de 3.000 lei
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă o avere imaginile cu ea
Adevarul
România, în pericol? Cât de mare e riscul unui atac sub steag fals. General: „Ne trebuie arme defensive mai mult decât tancuri”
Mediafax
SUA ignoră avertismentul Chinei adresat consulului general din Hong Kong. Care sunt cele „patru interdicții” din declarație
Click
Cu câți bani l-a împrumutat Dan Voiculescu pe Adrian Sârbu pentru a deschide Pro Tv: „A pornit cu capital împrumutat” Ce relație este între cei doi?
Wowbiz
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Antena 3
Și-a făcut selfie în timp ce năștea, dar după câteva ore a făcut un gest de neînțeles, care i-a oripilat pe apropiați
Digi24
Kim Jong Un a declarat „război” femeilor cu implanturi mamare: riscă să ajungă în lagăre de muncă
Cancan.ro
Câți bani încasează un livrator Glovo care muncește pe timp de ploaie? Suma incredibilă care îi intră în buzunar, deși clienții achită o suprataxă
Ce se întâmplă doctore
Apariția Andreei Bănică în costum de baie a stârnit reacții: „De ce simți nevoia să te vedem dezbrăcată?”
observatornews.ro
Noi imagini cu tinerii bătuţi de bodyguarzi în Centrul Vechi. Cum a început scandalul
StirileKanalD
Rezultatele necropsiilor copiilor morți la Spitalul „Sf. Maria” din Iași. Raportul Ministerului Sănătății ajunge la Parchet, ancheta ar putea duce la arestări: „Este strigător la cer”
KanalD
Când se închide Transfăgărășanul în 2025! Anunț important pentru turiști și șoferi
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia pregătește dezvăluirea unui nou model: „Mic, dar construit ca un gigant” – TEASER
Descopera.ro
De ce e bine să pui SARE la geamuri iarna?
Evz.ro
Peaky Blinders revine. Netflix anunță noi sezoane
A1
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu vrea să se oprească aici
Stirile Kanal D
Lacrimi și durere la priveghiul Amaliei. Tânăra de 21 de ani s-a stins în urma tragediei din Suceava, în care și-a pierdut sora și mama: „Nu înțelegem de ce a trebuit să plece atât de devreme”
Kfetele
Schimbare după schimbare pentru Gabriela Cristea! Dacă în urmă cu 9 luni părăsea postul de prezentatoare TV, se pare că recent a renunțat și la afacerea sa și s-a reorientat
RadioImpuls
Acuzații EXPLOZIVE în Casa Iubirii! ”Eu aud toate teoriile voastre”. Veronica cere socoteală după ce Robert a insinuat că Dorobanțu a vorbit-o de rău în afara emisiunii: „Astea sunt jocurile lor. Nu îți dai seama?”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
O anomalie gravitațională a fost detectată de NASA deasupra Atlanticului
JOBURI Generația Boomerang: România, țara membră UE cu cei mai mulți tineri care stau degeaba. Nu-și caută de muncă și locuiesc cu părinții
20:47
Generația Boomerang: România, țara membră UE cu cei mai mulți tineri care stau degeaba. Nu-și caută de muncă și locuiesc cu părinții
ACTUALITATE Trombă uriașă, filmată pe Marea Neagră. Populația, panicată la vederea fenomenului meteorologic asemănător tornadei
20:47
Trombă uriașă, filmată pe Marea Neagră. Populația, panicată la vederea fenomenului meteorologic asemănător tornadei
ACTUALITATE MASACRU în UCRAINA. Rușii au carbonizat 13 mii de porci într-un atac cu DRONE
20:40
MASACRU în UCRAINA. Rușii au carbonizat 13 mii de porci într-un atac cu DRONE
POLITICĂ Politica de austeritate a guvernului, trambulină pentru partidele suveraniste? llie Bolojan: ”Va fi un vot și mai puternic împotrivă”
20:30
Politica de austeritate a guvernului, trambulină pentru partidele suveraniste? llie Bolojan: ”Va fi un vot și mai puternic împotrivă”
ACTUALITATE Un pasager a fost depistat în aeroport cu un craniu de om și alte rămășițe umane în bagaj. Șocant pentru ce le folosea
20:26
Un pasager a fost depistat în aeroport cu un craniu de om și alte rămășițe umane în bagaj. Șocant pentru ce le folosea