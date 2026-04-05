Escaladare în Orient. Centrale electrice și instalații de apă din Kuweit, lovite de drone iraniene. Un complex petrolier, în flăcări

Iranul a lansat un nou atac cu drone asupra unui complex petrolier și unor obiective guvernamentale și energetice din Kuweit. Mai multe instalații, au fost avariate.

Un atac iranian a provocat „pagube importante” la două centrale electrice şi staţii de desalinizare din Kuweit, a anunţat duminică Ministerul Energiei Electrice, Apei şi Energiei Regenerabile din emirat, scrie Reuters.com.

„Două centrale electrice şi de desalinizare a apei au fost ţinta unor drone ostile în cadrul odiosului atac iranian, ceea ce a dus la pagube materiale importante şi la oprirea a două unităţi de producţie a energiei electrice, fără a se înregistra victime”, a scris ministerul într-un comunicat.

De asemenea, în atacul din această dimineață, Iranul a lovit și un complex petrolier, precum și clădiri guvernamentale.

Potrivit Kuwait Petroleum Corporation, un incendiu a izbucnit în complexul petrolier din Shuwaikh, unde se află atât Ministerul Petrolului, cât și sediul central al companiei, în urma unui atac cu drone.

De asemenea, mass-media de stat, citând Ministerul Finanțelor, a transmis că o dronă iraniană a lovit un complex de birouri guvernamentale, provocând pagube materiale importante, însă fără a se înregistra victime.

Toate incidentele raportate până în prezent nu s-au soldat cu pierderi de vieți omenești, potrivit informațiilor oficiale.

Tensiuni în creștere în Orientul Mijlociu

Atacurile au loc în contextul intensificării conflictului dintre Statele Unite, Israel și Iran, ajuns deja în a șasea săptămână. Teheranul a extins operațiunile militare, vizând atât Israelul, cât și statele arabe din Golf care găzduiesc baze militare americane.

Totodată, Israelul a anunțat că se pregăteşte să atace instalaţii energetice iraniene, dar aşteaptă undă verde din partea Statelor Unite”, a declarat sâmbătă un înalt oficial israelian din domeniul apărării, adăugând că „orice astfel de atacuri” ar urma să aibă loc cel mai probabil săptămâna viitoare, informează Reuters.

Amenințarea israeliană vine după ce preşedintele american Donald Trump a dat Iranului un ultimatum de 48 de ore pentru a ajunge la un acord cu Washingtonul sau pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz, ameninţând că, în caz contrar, Statele Unite vor dezlănţui iadul asupra lor.

„Vă amintiţi când i-am dat Iranului 10 zile fie pentru a ÎNCHEIA O ÎNŢELEGERE, fie pentru a REDESCHIDE STÂMTOAREA ORMUZ? Timpul se scurge – 48 de ore înainte să dezlănţui iadul asupra lor. Slavă Domnului!”, a scris preşedintele SUA pe platforma sa Truth Social.

