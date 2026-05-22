Reuters: Oficialii administrației Trump au încercat să interzică jumătate din mașinile de vot din SUA, invocând teorii ale conspirației

Conform unei investigații realizate de Reuters, membri ai administrației președintelui Donald Trump au analizat anul trecut posibilitatea interzicerii mașinilor de vot utilizate în peste jumătate dintre statele americane, invocând suspiciuni privind securitatea acestora și teorii ale conspirației deja infirmate.

Oficialii administrației Trump au încercat să interzică jumătate din mașinile de vot din SUA

Responsabilul pentru securitatea electorală din administrația Trump a încercat anul trecut să determine Departamentul Comerțului să clasifice componente ale mașinilor de vot drept riscuri pentru securitatea națională, potrivit a două surse citate de Reuters.

Inițiativa îl are în centru pe avocatul de la Casa Albă Kurt Olsen, apropiat al lui Donald Trump și implicat în promovarea acuzațiilor de fraudă electorală formulate după alegerile din 2020.

Potrivit surselor, Olsen a susținut un plan care viza echipamentele companiei Dominion Voting Systems și care a fost discutat în contextul unor idei privind extinderea controlului federal asupra organizării alegerilor din SUA.

Propunerea privind votul pe hârtie

Reuters notează că Olsen susținea introducerea unui sistem național bazat exclusiv pe buletine de vot pe hârtie, numărate manual, o cerință exprimată în repetate rânduri de Trump.

Experții în securitate electorală avertizează însă că un astfel de sistem ar putea fi mai puțin precis și mai vulnerabil decât infrastructura actuală, care combină echipamente electronice și documente verificabile pe hârtie.

Departamentul Comerțului a analizat opțiunile

Planul a ajuns într-un stadiu suficient de avansat încât oficialii Departamentului Comerțului au început, în septembrie, să analizeze posibile baze legale pentru implementarea lui.

Demersul a fost abandonat ulterior, după ce echipa lui Olsen nu a prezentat dovezi care să justifice măsura.

Îngrijorări privind influența federală asupra alegerilor

Reuters arată că episodul face parte dintr-un efort mai amplu al administrației Trump de a crește influența guvernului federal asupra procesului electoral, responsabilitate care aparține în mod tradițional statelor americane.

O investigație publicată anterior de sursa menționată a arătat că oficiali și anchetatori din mai multe state au solicitat acces la echipamente de vot și documente electorale, reluând acuzații deja respinse de instanțe și verificări bipartizane.

Oficiali implicați în discuții

Printre cei implicați în discuții s-au numărat Paul McNamara, colaborator al serviciilor de informații americane, și Brian Sikma, oficial în cadrul Consiliului pentru Politici Interne al Casei Albe.

Reuters precizează că McNamara a cerut anul trecut analizarea posibilității ca software-ul și cipurile utilizate de Dominion să fie considerate riscuri pentru securitatea națională.

Teorii privind influența străină

Investigația mai arată că o parte importantă a demersurilor lui Olsen s-a bazat pe teoria, infirmată în repetate rânduri, potrivit căreia mașinile Dominion ar fi fost controlate din Venezuela pentru a influența alegerile din 2020.

Numeroase investigații și procese desfășurate după scrutinul prezidențial nu au găsit dovezi privind manipularea sistemelor Dominion.

Casa Albă și reprezentanții agențiilor implicate au respins informațiile publicate, susținând că materialul conține informații inexacte și interpretări eronate.

