Londra extinde recunoașterea facială în spațiul public. Măsurile au stârnit controverse privind supravegherea și drepturile civile

În Londra, Metropolitan Police Service utilizează tot mai des sisteme de recunoaștere facială în timp real pentru identificarea persoanelor aflate pe liste de urmărire. Autoritățile susțin că tehnologia contribuie semnificativ la combaterea criminalității, în timp ce organizațiile pentru drepturi civile avertizează că aceasta afectează prezumția de nevinovăție și dreptul la viață privată.

Londra extinde recunoașterea facială în spațiul public

Poliția britanică a desfășurat recent operațiuni în zone centrale din Victoria și Tottenham, unde camere mobile de recunoaștere facială au scanat fețele trecătorilor și le-au comparat cu o bază de date de aproximativ 17.000 de persoane căutate.

Sistemul transformă imaginile faciale în date biometrice și generează alerte în cazul unor potriviri cu listele poliției. Datele sunt stocate temporar și șterse după procesare, potrivit autorităților.

Rezultatele operațiunilor: 6 arestări

În urma recentelor acțiuni, poliția a anunțat șase arestări pentru infracțiuni precum amenințări cu moartea, încălcarea unor ordine judecătorești și deținerea de arme albe.

Un bărbat a fost oprit și eliberat în urma verificărilor, iar o altă persoană a fost reținută după confirmarea unei potriviri în baza de date.

Lindsey Chiswick, responsabilă de implementarea tehnologiei în cadrul poliției londoneze, a declarat că sistemul are un impact „semnificativ” în identificarea suspecților de infracțiuni grave, inclusiv viol și tâlhărie. Potrivit acesteia, tehnologia a contribuit la identificarea unor persoane condamnate anterior, inclusiv în cazuri de infracțiuni sexuale.

Critici privind supravegherea

Organizația Big Brother Watch critică utilizarea recunoașterii faciale în spațiul public, susținând că aceasta permite monitorizarea persoanelor fără suspiciune individuală.

Criticii avertizează că extinderea tehnologiei la proteste și evenimente publice poate afecta libertatea de exprimare și dreptul la întrunire.

O contestație privind legalitatea utilizării recunoașterii faciale a fost respinsă recent de instanță în cadrul unei decizii a High Court ruling on facial recognition UK, ceea ce permite continuarea utilizării tehnologiei. Guvernul britanic lucrează în prezent la un cadru legislativ pentru reglementarea sistemelor de recunoaștere facială.

