Escaladare în războiul din Orient. Iranul atacă infrastructura petrolieră din Golf. AIE discută măsuri de urgență pentru stabilizarea pieței energiei

Conflictul din Orientul Mijlociu provoacă tensiuni majore pe piața energiei. Iranul revendică tot mai multe atacuri asupra infrastructurii petroliere din Arabia Saudită. Agenția Internațională pentru Energie analizează eliberarea unor rezerve strategice record pentru a tempera volatilitatea prețului petrolului.

Tensiunile din Orientul Mijlociu cresc rapid, după ce Iranul a revendicat miercuri responsabilitatea pentru o ofensivă amplă care a vizat un câmp petrolier din Arabia Saudită.

În paralel, Agenția Internațională pentru Energie (AIE) ia în calcul o măsură fără precedent – eliberarea unor volume uriașe de petrol din rezervele strategice ale statelor membre, pentru a stabiliza piața globală, potrivit Economictimes.com.

Potrivit AFP, decizia vine în contextul în care prețurile petrolului au cunoscut fluctuații majore, iar riscurile pentru economia mondială cresc pe fondul conflictului militar din regiune.

În acest climat tensionat, liderii statelor din G7 urmează să se reunească miercuri prin videoconferință pentru a analiza consecințele economice ale conflictului și posibilele măsuri de stabilizare a piețelor energetice.

Atacuri asupra infrastructurii petroliere

De la începutul războiului lansat pe 28 februarie de Statele Unite și Israel, Iranul a răspuns prin acțiuni care vizează infrastructura energetică din regiune și prin blocarea efectivă a Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute de transport pentru petrolul mondial.

Un atac cu drone iraniene, produs marți, a determinat închiderea rafinăriei Ruwais din Emiratele Arabe Unite, considerată una dintre cele mai mari unități de procesare a petrolului din lume.

În același timp, Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) a anunțat că a lansat „cel mai violent și mai puternic val de atacuri de la începutul războiului” în întreaga regiune.

Autoritățile din Arabia Saudită au transmis că au interceptat mai multe drone care vizau câmpul petrolier Shaybah, situat la granița cu Emiratele Arabe Unite. De asemenea, au fost neutralizate rachete îndreptate către baza aeriană Prince Sultan, aflată în apropiere de Riad și care găzduiește trupe americane.

Cât costa miercuri barilul de petrol

Escaladarea conflictului a provocat o creștere puternică a prețurilor petrolului. Luni, cotațiile au urcat până aproape de 120 de dolari pe baril, înainte de a coborî ușor în zilele următoare.

Astăzi, miercuri 11 martie, petrolul Brent se tranzacționează în jurul valorii de 86,73 de dolari pe baril, însă volatilitatea rămâne ridicată.

În acest context, președintele Donald Trump a avertizat Iranul că ar putea exista „consecințe militare fără precedent” dacă Teheranul va mina Strâmtoarea Ormuz, rută strategică prin care tranzitează aproximativ 20% din producția mondială de petrol și gaze naturale lichefiate.

Pe plan diplomatic, președintele Franței, Emmanuel Macron, va găzdui miercuri o reuniune prin videoconferință a liderilor G7, programată la ora 14:00 GMT. Discuțiile vor fi concentrate pe impactul economic al conflictului din Iran, situația energetică globală și măsurile care ar putea reduce presiunea asupra piețelor.

