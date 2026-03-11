Prima pagină » Actualitate » Când ar trebui să spălați ouăle, după ce le cumpărați: înainte de a le depozita sau înainte de a le găti?

11 mart. 2026, 10:05
Ouăle reprezintă un aliment de bază în dietele a milioane de oameni datorită versatilității și valorii lor nutritive. Cu toate acestea, însă, există practici răspândite care pot compromite siguranța alimentară.

Spargerea unui ou direct peste alte alimente este o greșeală frecventă care poate duce la contaminare încrucișată și este doar una dintre numeroasele erori pe care le facem.

Dar oul nu este doar un ingredient de bază, ci și o comoară nutrițională.

„Este o sursă de proteine ​​cu valoare biologică ridicată, deoarece oferă toți aminoacizii esențiali în proporții optime pentru oameni”, explică Luisa Solano, profesor de nutriție la Universitatea Europeană din Madrid.

Dincolo de proteine, oul este considerat un aliment de foarte bună calitate datorită aportului său de proteine, vitamine, carotenoizi și alți nutrienți esențiali pentru sănătate.

În ciuda beneficiilor sale, manipularea necorespunzătoare deschide ușa către microorganisme precum Salmonella. Iar cea mai frecventă greșeală, potrivit expertei, este spălarea ouălor înainte de depozitare.

„Există credința că spălarea ouălor cu apă înainte de depozitare este o practică bună, dar este exact opusul”, avertizează ea.

Această acțiune îndepărtează cuticula, un strat protector care sigilează porii cojii și „împedică pătrunderea microorganismelor”. Prin deteriorarea acesteia, oul devine vulnerabil la contaminare.

Care este, de fapt, diferența dintre ouăle albe și ouăle brune. Explicația dată de un specialist

Așadar, dacă un ou este murdar, trebuie curățat chimic sau spălat chiar înainte de utilizare, niciodată înainte de depozitare.

O altă greșeală frecventă este spargerea oului direct pe alte alimente, deoarece acest lucru „poate favoriza contaminarea încrucișată”. În schimb, spargeți oul într-un bol separat înainte de a-l pune în cratiță.

O altă greșeală este depozitarea ouălor la temperatura camerei, acasă, în loc să fie în frigider, deoarece păstrarea întotdeauna a ouălor în frigider ajută la menținerea unei temperaturi constante și sigure.

În ceea ce privește utilizarea cutiei originale, expertul o recomandă, deoarece păstrarea lor în cutie le protejează de mirosuri și ajută la păstrarea informațiilor de trasabilitate și a datei de expirare.

De asemenea, este esențial să nu neglijăm igiena mâinilor și a ustensilelor după manipularea ouălor și să le păstrăm în cutia originală, deoarece „facilitează absorbția mirosurilor și împiedică trasabilitatea”, potrivit acesteia.

În cele din urmă, deși data de expirare este un ghid, simțurile noastre sunt cel mai bun inspector de calitate.

„Un miros neplăcut, un albuș excesiv de lichid sau un gălbenuș care se sparge prea ușor sunt semne inconfundabile că oul nu mai este potrivit pentru consum și ar trebui aruncat”, explică Solano, potrivit larazon.es.

Cum prepari omleta de post. Este gata în 10 minute și are o textură pufoasă

Cum prepari prăjitură marmorată, fără ouă, lapte sau unt. Rezultatul te va uimi

Cum să faci ouă ochiuri perfecte. Specialiștii dezvăluie trucul care face diferența, un detaliu aparent banal

