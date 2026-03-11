Femeia care a deschis focul asupra vilei Rihannei din Beverly Hills, acuzată de tentativă de omor

O femeie din Florida a fost pusă sub acuzare pentru tentativă de omor după ce în urmă cu trei zile a tras mai multe focuri de armă în fața locuinței cântăreței Rihanna din Beverly Hills. Artista și partenerul ei, A$AP Rocky, se aflau în casă în momentul incidentului.

Potrivit procuraturii din Los Angeles, incidentul a avut loc duminică după-amiază, iar în momentul atacului atât cântăreața, cât și partenerul ei, rapperul A$AP Rocky, se aflau în interiorul casei. Suspecta, identificată drept Ivanna Lisette Ortiz, din statul Florida, a fost arestată și ulterior pusă sub acuzare pentru mai multe infracțiuni grave.

Procurorii au formulat acuzații de tentativă de omor, 10 capete de acuzare pentru agresiune asupra unei persoane cu o armă semiautomată și trei capete de acuzare pentru tragere asupra unui vehicul sau imobil locuit.

Femeia a fost prezentată marți în fața instanței. Avocatul ei, Jamarcus Bradford, a introdus inițial o pledoarie de nevinovăție, însă a retras-o ulterior pentru a amâna audierea până pe 25 martie.

Cauțiune de 1,8 milioane de dolari

Instanța a stabilit o cauțiune de 1,8 milioane de dolari și a emis un ordin de restricție care îi interzice suspectei să se apropie de Rihanna sau de A$AP Rocky. De asemenea, femeia nu va avea voie să dețină arme de foc sau muniție pe durata procedurilor judiciare.

Potrivit poliției, în momentul incidentului aproximativ zece persoane se aflau în locuința artistei, situată într-o zonă rezidențială exclusivistă din Beverly Hills.

