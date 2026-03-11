Mirel Rădoi a venit cu staff-ul său la FCSB. Fiul său Denis e analist video, Mihai Ianovschi și Ionuț Stancu sunt secunzi, preparator fizic e Horațiu Baciu și Robert Tufiși pregătește portarii.

Dacă Marius Popa, fostul antrenor al portarilor de la FCSB, rămâne în club, Lucian Filip, fost secund în perioada Charalambous – Pintilii, a plecat, la fel ca preparatorul fizic Thomas Neubert, unul dintre cei mai vechi angajați ai formației roș-albastre și care a lucrat aici în trei perioade, 2012-2014, 2015-2016 și 2020-2026.

Mirel Rădoi va debuta la FCSB în meciul cu Metaloglobus, din prima etapă din play-out.

Care e staff-ul lui Mirel Rădoi la FCSB și ce se întâmplă cu unul dintre cei mai vechi oameni din club

„Am venit cu staff-ul meu. În staff-ul meu nu se află Neubert, depinde de club ce va vrea să facă cu cei din staff-ul vechi. Am ținut neapărat la toate echipele la care am fost să fiu urmat de staff-ul meu. Nu am impus cluburilor să dea anumiți oameni din staff afară”, a spus Mirel Rădoi.

„A venit cu doi antrenori secunzi, Mihai Ianovschi și Ionuț Stancu. A venit cu preparatorul fizic, cu Horațiu Baciu. A venit cu antrenorul de portari Robert Tufiși și cu Denis Rădoi analist video. Marius Popa va face o grupă de elită a portarilor de la academie. Deja avem un portar născut 2010, de mare perspectivă. Nu are talie, dar e portarul titular al naționalei U16, Rareș Andrei. Și ne va ajuta și în biroul de scouting. E omul nostru și rămâne cu noi. Doar el poate să spună când vrea să plece”, a declarat și Mihai Stoica, la Fanatik.