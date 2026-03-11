Atacurile americane și israeliene asupra Iranului nu au fost o surpriză pentru Rusia lui Putin. Războiul de Douăsprezece Zile și evoluțiile ulterioare au arătat, foarte clar, că un nou război în Orientul Mijlociu era previzibil. Mai mult, Kremlinul nu exclude posibilitatea unei schimbări de regim în Iran. Din acest punct de vedere, reacția Rusiei la protestele de la sfârșitul lunii decembrie și ianuarie a fost destul de grăitoare.

Moscova a păstrat tăcerea Timp de mai bine de două săptămâni,cu privire la tulburările în curs.

Republica Islamică Abia după cea reprimat brutal protestele, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe – Maria Zaharova – a făcut o declarație clară de sprijin pentru regimul iranian.

Teheranul și-a asigurat supraviețuirea Evident, aceasta a însemnat că oficialii ruși au așteptat până când a devenit clar că

„După eșecul din Siria, unde un aliat de lungă durată susținut de Rusia, Bashar al-Assad, a pierdut brusc puterea în 2024, Moscova recunoaște acum în mod clar posibilitatea de a pierde parteneri în mod neașteptat. Mai mult, cazul sirian arată un tipar clar: atunci când prăbușirea unui regim prietenos pare realistă, Rusia pur și simplu se retrage, văzând nevoia de un pragmatism vital”, explică jurnalistul Nikita Smagin – a cărui activitate se concentrează pe afacerile internaționale și, mai ales, pe Iran și politica dusă de Rusia în Orientul Mijlociu – într-o analiză publicată de The Moscow Times.

Rusia, o putere colonială pentru iranieni

În același timp, aproape orice guvern care ar putea înlocui Republica Islamică nu ar fi interesat să mențină o relație la fel de strânsă cu Moscova ca înainte, consideră Nikita Smagin.

Imaginea Rusiei ca putere mondială în rândul iranienilor este, în general, negativă din cauza unei lungi liste de nemulțumiri istorice, inclusiv războaiele cu Imperiul Rus din secolul al XIX-lea, care au dus la pierderea teritoriilor ce fac acum parte din Azerbaidjanul actual, precum și ocupația sovieto-britanică a Iranului în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

„Iranienii rămân destul de sensibili la aceste episoade și adesea consideră Rusia ca o putere colonială.

Mai mult, sentimentul anti-rus a reapărut recent. Iranienii percep din ce în ce mai mult Moscova ca un susținător cheie al Republicii Islamice, care s-a confruntat recent cu probleme serioase de legitimitate internă.

Protestele recente nu au făcut decât să întărească aceste percepții, deoarece regimul de la Teheran a folosit arme rusești, inclusiv vehicule blindate Spartak nou furnizate, pentru a reprima demonstrațiile.

Noile autorități nu ar putea ignora aceste sentimente. Aceasta înseamnă că, în cazul unei schimbări de regim, Rusia ar pierde probabil toate proiectele pe care le are în prezent în Iran, așa cum s-a întâmplat în Siria după transferul de putere.

Totuși, chiar dacă Republica Islamică va supraviețui, viitorul majorității inițiativelor Moscovei de acolo va fi în continuare incert.

Protestele regulate reprimate cu focuri de armă, întreruperile repetate ale internetului și infrastructura grav avariată de atacurile aeriene fac dificilă implementarea planurilor Rusiei privind Iranul.

Proiectele mari și complexe necesită un anumit nivel de stabilitate, care este puțin probabil să existe în circumstanțele actuale”, continuă Nikita Smagin.

Este neclar ce se întâmplă cu proiectele existente

În primul rând, mai scrie Smagin, „este pus sub semnul întrebării viitorul Coridorului Internațional de Transport Nord-Sud (INSTC)”. Scopul proiectului a fost de a crea o rută de tranzit suplimentară prin teritoriul iranian pentru mărfurile importate și exportate din Rusia.

Deși există îndoieli cu privire la faptul că această rută va deveni vreodată profitabilă, coridorul are o valoare strategică pentru Kremlin, deoarece economia rusă are nevoie de acces la piețele globale după ce rutele tradiționale occidentale au fost închise prin sancțiuni.

„Cu toate acestea, operaționalizarea rutei necesită investiții majore. Moscova și-a exprimat disponibilitatea de a construi calea ferată Rasht-Astara pentru a conecta rețelele feroviare iraniane și rusești și de a finanța proiectul cu un împrumut de 1,5 miliarde de dolari.

Totuși, acest lucru nu va fi suficient. Eficiența coridorului ar necesita modernizarea unei mari părți a infrastructurii logistice a Iranului, inclusiv a centrelor de transport, a depozitelor și a porturilor.

Având în vedere războiul și instabilitatea în curs, un astfel de obiectiv pare acum aproape imposibil .

Situația este aproximativ aceeași și cu ideea de a transforma Iranul într-un hub de gaze .

Proiectul prevede exportul de gaze rusești către piețele globale prin intermediul rețelelor iraniene și al terminalelor GNL din Golful Persic, care ar trebui încă construite.

Ambele părți începuseră deja să se miște în această direcție, iar primele livrări de gaze rusești erau așteptate să ajungă în Republica Islamică în acest an prin conducta existentă din Azerbaidjan. Acum, aceste planuri par puțin probabil să se materializeze.

Rămâne, de asemenea, neclar ce se întâmplă cu proiectele deja existente. Rusia construiește în prezent a doua fază a centralei nucleare Bushehr. Lucrările au fost suspendate după începerea atacurilor israeliene și americane, iar personalul este acum evacuat.

Între timp, corporația nucleară de stat rusă Rosatom plănuise nu doar să finalizeze proiectul Bushehr, ci și să lanseze unul nou. În 2025, Moscova și Teheranul au ajuns la un acord preliminar de 25 de miliarde de dolari pentru construirea centralei nucleare Ormoz”, explică Nikita Smagin în analiza publicată de The Moscow Times.

„ Chiar dacă Republica Islamică va supraviețui războiului, va rămâne într-o situație economică disperată”

Companiile rusești sunt active și în sectorul energetic al Iranului de mai mulți ani. Compania rusă ZN Vostok colaborează cu parteneri iranieni la dezvoltarea a cel puțin cinci câmpuri petroliere. În plus, specialiștii ruși construiesc centrala termică Sirik din provincia Hormozgan.

Aceste proiecte sunt mai puțin publice decât centrala Bushehr și nu au existat declarații oficiale din partea Rusiei cu privire la ele de la începutul războiului. Cu toate acestea, probabil că se confruntă cu provocări la fel de mici ca proiectul Bushehr.

„Rusia a fost cel mai mare investitor străin în economia Iranului în fiecare an din 2022, cu cel puțin 4,2 miliarde de dolari investiți. Majoritatea acestor investiții au fost direcționate către proiecte de petrol și gaze din țară.

În același timp, autoritățile iraniene s-au luptat să finanțeze inițiativele existente din cauza lipsei de valută străină și a dificultăților economice mai ample.

De exemplu, datoria Republicii Islamice aferentă numai centralei nucleare Bushehr a fost estimată la 500 de milioane de euro (580 de milioane de dolari).

Cu toate acestea, autoritățile ruse și iraniene au încercat să evite dezvăluirea publică a unor astfel de informații încă din 2022 , pentru a nu submina imaginea unui parteneriat puternic Moscova-Teheran.

Drept urmare, amploarea reală a facturilor neplătite, a datoriilor și a investițiilor nerecuperate în Iran ar putea fi semnificativ mai mare. Chiar și astăzi, încă nu avem o imagine clară despre cât a pierdut Rusia în Siria după căderea lui Assad.

Chiar dacă Republica Islamică va supraviețui războiului, va rămâne într-o situație economică disperată și cu greu va putea plăti pentru serviciile Rusiei.

Moscova ar continua, probabil, să furnizeze Teheranului anumite tipuri de armament sau produse agricole.

Cu toate acestea, nu s-ar mai trata despre obținerea de profituri. Singura opțiune viabilă ar fi ca Iranul să importe produse rusești pe credit sau oferirea unor concesii politice, inclusiv drepturi asupra mineralelor, control suveran asupra infrastructurii și privilegii speciale pentru întreprinderile rusești din țară.

Natura intereselor rusești în Iran s-ar putea schimba și mai mult de la beneficiul economic la necesitatea politică. Moscova probabil nu va putea finaliza majoritatea proiectelor planificate sau recupera banii pe care i- a investit deja”, încheie Nikita Smagin.

