Reacția lui Mirel Rădoi la dezvăluirile despre Celje, echipa cu care s-ar fi înțeles pe un salariu de 1,6 milioane de euro. „O să răspund, totuși”

11 mart. 2026, 09:35, Actualitate
Prezentat oficial de FCSB, Mirel Rădoi a vorbit și despre cel mai fierbinte subiect al acestor zile – posibilul acord pe care l-ar avea cu Celje, din Slovenia, pentru a prelua echipa la vară, după încheierea actualului sezon, scrie PROSPORT.

Numit „interimar” la FCSB, pe durata play-out-ului, după cum a dezvăluit chiar Gigi Becali, Rădoi a răspuns și la întrebările mai „delicate” puse de jurnaliști.

Becali l-a dat de gol pe Rădoi

Interesant este că patronul FCSB l-a dat de gol pe Mirel Rădoi. După discuțiile cu finul său, latifundiarul din Pipera a vorbit cu presa despre ce planuri are fostul antrenor al Universității Craiova. Imediat, ziariștii au aflat și numele formației cu care s-ar fi înțeles tehnicianul venit să salveze FCSB din bătălia play-out-ului – Celje, din Slovenia.

La prima conferință din postura de antrenor al „roș-albaștrilor”, Rădoi a comentat și acest subiect.

Gigi Becali nu s-a putut abține și l-a dat de gol pe Mirel Rădoi spunând că are deja un acord cu o altă echipă și nu va putea continua la FCSB din vară, arată Prosport.

Totuși, la conferința de presă în care a fost prezentat, Mirel Rădoi a recunoscut discuțiile cu o echipă din străinătate, alta decât Celje. Întrebat direct dacă s-a înțeles cu Celje, tehnicianul a răspuns:

„Suntem aici să discutăm despre FCSB și nu văd relevanța unor alte oferte. Sunt aici să văd, să iau fiecare partidă în parte, să vedem unde suntem la vară. După aceea este destul timp. Ca să răspund, totuși, nu este vorba de această echipă. Sunt discuții care au fost, dar am ales să-mi dau cuvântul aici și până la vară voi fi aici”.

În ceea ce privește contractul semnat cu FCSB, Rădoi spune că i s-a cerut ajutorul și nu l-a putut refuza pe nașul său.

„Este o sumă modică pentru a putea fi făcut un contract, dar nu am încercat cumva… Dacă mi s-a cerut ajutorul, am zis să mergem pe linia asta. Primul lucru la care m-am gândit a fost, dacă am revenit la Craiova a doua oară, de ce n-aș face-o la clubul pentru care am jucat și la care am debutat ca antrenor?!”, a mai precizat Rădoi.

