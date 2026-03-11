Prima pagină » Actualitate » Mesajul lui Traian Băsescu înainte de ședința CSAT: „Președintele Dan trebuie să acționeze rapid, fără tergiversări, amânări și ezitări.

11 mart. 2026, 09:34, Actualitate
Președintele Nicușor Dan, România, trebuie să acționeze rapid, fără tergiversări, amânări şi ezitări, spune, miercuri, fostul președinte Traian Băsescu, înainte de ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) în care se analizează dislocarea temporară în România a unor capabilități militare, conform Mediafax.

Traian Băsescu: „Donald Trump a constatat că ar putea avea nevoie de România”

Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) se reunește azi, la ora 9:30. Ședința a fost convocată de președintele Nicușor Dan și va avea loc la Palatul Cotroceni. CSAT analizează dislocarea temporară în România a unor capabilități militare.

„Trump îşi caută aliaţi. Băgat singur în capcana cu petrol a războiului cu Iranul, Donald Trump a constatat că ar putea avea nevoie de România după ce în 2025 şi-a retras demonstrative, spre bucuria prietenului său Vladimir Putin, cea mai mare parte a militarilor de la Kogălniceanu iar la Munchen, prin trompeta Vance a umilit pur şi simplu Romania”, spune fostul președinte Traian Băsescu, miercuri, pe Facebook.

Acesta adaugă că „azi se pare că SUA ar avea nevoie de baza de la Kogălniceanu” și reamintește că există un „ACORD DE ACCES” semnat la București la 6 decembrie 2005 și intrat în vigoare la 21 iunie 2006.

În baza acestui acord Armata SUA va primi acces la Kogălniceanu: „Şi asta nu pentru că Trump are nevoie ci pentru că aliatul nostru, America, are nevoie”.

Mesaj pentru Nicușor Dan

Traian Băsescu are un mesaj, în acest context, pentru președintele în funcție, Nicușor Dan.

„Având în vedere dinamica evenimentelor din Orientul Mijlociu, preşedintele Dan, România, trebuie să acționeze rapid, fără tergiversări, amânări și ezitări. Afaceristul Trump însă, va trebui să afle că accesul pe Kogălniceanu pentru operațiuni în Orientul Mijlociu, costă”.

