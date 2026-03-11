Aprilie, mai și iunie vin cu multe libere legale pentru elevi și angajați. Datorită sărbătorilor din această perioadă, weekendurile vor deveni mai lungi și ne putem bucura mai mult de soare.

Aprilie: sărbătorile pascale vin cu libere și vacanțe

În luna ce urmează elevii și profesorii vor intra în vacanța de primăvară, în perioada 4 – 14 aprilie 2026, care coincide cu sărbătorile pascale.

Vestea este bună și pentru angajați. Aceștia se vor bucura de de mai multe zile liberele legate. Anul acesta, Paștele la ortodocși cade pe 12 aprilie, duminică, însă perioada liberă pentru salariați va începe de pe 10 aprilie, în Vinerea Mare, și va continua și în a doua zi de Paște, luni, pe 13 aprilie.

Pentru angajații din domeniile unde activitatea nu poate fi întreruptă, cum ar fi sănătatea, alimentația publică, serviciile de urgență, transporturile, utilitățile, există dreptul la compensații specifice. Angajatorii sunt obligați să acorde timp liber corespunzător în următoarea perioadă, ceea ce este de obicei în următoarele 30 de zile.

Mai: Ziua Munci

Fix la începutul lunii Mai, angajații se pot bucura de încă un weekend prelungit. Ziua Internațională a Muncii va cădea anul acesta într-o zi de vineri, iar angajații vor beneficia din nou de o „mini vacanță”.

Iunie: Rusaliile și noi oportunități să te bucuri de soare

Finalul lui mai și începutul lui iunie vine din nou cu zile libere, cu ocazia Rusaliilor, sărbătoare creștină care aduce două zile în care nu se lucrează. Prima zi de Rusalii va fi pe 31 mai, duminică, iar a doua zi, luni, pe 1 iunie.

