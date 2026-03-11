Cel puțin șase persoane au murit și trei au fost rănite după ce un autobuz a fost cuprins de flăcări în localitatea Kerzers, din vestul Elveției.

Cel puțin șase persoane și-au pierdut viața, iar alte trei au fost rănite după ce un autobuz a fost cuprins de flăcări într-un oraș din vestul Elveției. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele tragediei, iar primele indicii sugerează că incendiul ar fi putut fi provocat intenționat, scrie Mediafax.ro.

Potrivit poliției, autobuzul a luat foc marți pe un drum din localitatea Kerzers, situată în cantonul Fribourg, la aproximativ 20 de kilometri de capitala Berna.

Frederic Papaux, purtătorul de cuvânt al poliției din Fribourg, a declarat că anchetatorii analizează ipoteza unui act deliberat comis de o persoană aflată în interiorul autobuzului.

„În această etapă a anchetei, avem indicii care sugerează un act deliberat al unei persoane care se afla în autobuz”, a declarat Papaux, citat de Reuters.

Autoritățile au precizat că în incident nu a fost implicat niciun alt vehicul.

Tragedia a stârnit reacții puternice la nivel național. Președintele Elveției, Guy Parmelin, a transmis un mesaj de condoleanțe familiilor victimelor.

„Mă șochează și mă întristează faptul că, încă o dată, oameni și-au pierdut viața într-un incendiu grav în Elveția”, a declarat acesta.

Ancheta autorităților continuă pentru a stabili cu exactitate cauzele incendiului și responsabilitatea în acest caz.

