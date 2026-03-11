Prima pagină » Știri externe » Alertă în Golful Persic. O navă comercială, lovită de un „proiectil suspect” în Strâmtoarea Ormuz. Iranul, suspectat că ar fi minat ruta strategică

Alertă în Golful Persic. O navă comercială, lovită de un „proiectil suspect” în Strâmtoarea Ormuz. Iranul, suspectat că ar fi minat ruta strategică

Mihai Tănase
11 mart. 2026, 09:16, Știri externe
Alertă în Golful Persic. O navă comercială, lovită de un „proiectil suspect” în Strâmtoarea Ormuz. Iranul, suspectat că ar fi minat ruta strategică
Foto: Facebook - Imagine cu rol ilustrativ

O navă comercială a fost avariată în strâmtoarea Ormuz după ce a fost lovită de un „proiectil suspect”. Incidentul are loc pe fondul temerilor că Iranul ar fi înțesat deja ruta strategică prin care trece aproximativ 20% din petrolul mondial, cu mine marine.

Situație de criză în Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul energiei la nivel global. O navă de marfă a fost lovită de un proiectil de origine necunoscută, potrivit unui raport transmis de UK Maritime Trade Operations, scrie Mediafax.ro.

Organizația britanică, care monitorizează securitatea transportului maritim în regiune, a precizat că vasul a suferit avarii în urma impactului cu „proiectilul suspect” și a solicitat asistență de urgență. Autoritățile au confirmat însă că toți membrii echipajului sunt în siguranță.

Iranul, acuzat de minarea Strâmtorii Ormuz

Incidentul vine într-un moment extrem de tensionat în regiunea Golfului Persic, în contextul conflictului dintre Iran, Israel și Statele Unite.

Potrivit unor surse citate de AP, Iranul ar fi început deja să amplaseze mine în strâmtoarea Ormuz, un punct strategic prin care tranzitează aproximativ 20% din producția mondială de petrol brut.

Orice blocare sau perturbare a traficului maritim în această zonă ar putea avea consecințe majore asupra piețelor energetice globale și asupra lanțurilor de aprovizionare.

Strâmtoarea Ormuz este considerată una dintre cele mai sensibile zone geopolitice din lume, iar incidentele navale din regiune sunt atent monitorizate de marile puteri și de industria energetică.

În această dimineață SUA au anunțat că au distrus 16 nave iraniene suspectate că ar fi plasat mine în Strâmtoarea Ormuz. Mai mult, Donald Trump a amenințat Iranul cu „consecințe militare fără precedent” în cazul în care Iranul ar fi eliberat mine marine pe acest culoar extrem de important pentru piața energiei globale.

Recomandarea autorului:

Escaladare în războiul din Orient. Iranul atacă infrastructura petrolieră din Golf. AIE discută măsuri de urgență pentru stabilizarea pieței energiei

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Epurarea de la Ministerul rus al Apărării și prăbușirea lui Ruslan Tsalikov, „mâna dreaptă” a lui Șoigu timp de 30 de ani. Acuzații în cascadă: luare de mită, spălare de bani, delapidare
09:00
Epurarea de la Ministerul rus al Apărării și prăbușirea lui Ruslan Tsalikov, „mâna dreaptă” a lui Șoigu timp de 30 de ani. Acuzații în cascadă: luare de mită, spălare de bani, delapidare
ENERGIE Escaladare în războiul din Orient. Iranul atacă infrastructura petrolieră din Golf. AIE discută măsuri de urgență pentru stabilizarea pieței energiei
08:45
Escaladare în războiul din Orient. Iranul atacă infrastructura petrolieră din Golf. AIE discută măsuri de urgență pentru stabilizarea pieței energiei
FLASH NEWS Tragedie în Elveția. Șase morți după ce un autobuz a luat foc. Poliția suspectează un posibil atentat
08:06
Tragedie în Elveția. Șase morți după ce un autobuz a luat foc. Poliția suspectează un posibil atentat
RĂZBOI SUA a distrus 16 nave iraniene de minare în strâmtoarea Ormuz. Donald Trump amenință Teheranul cu „consecinţe militare fără precedent”
07:37
SUA a distrus 16 nave iraniene de minare în strâmtoarea Ormuz. Donald Trump amenință Teheranul cu „consecinţe militare fără precedent”
RĂZBOIUL ÎN DIRECT 🚨 Lupte în Orient, ziua 12. Iranul a lansat un val de rachete asupra statelor din Golf. SUA au distrus 16 nave iraniene de minare în Strâmtoarea Ormuz
06:00
🚨 Lupte în Orient, ziua 12. Iranul a lansat un val de rachete asupra statelor din Golf. SUA au distrus 16 nave iraniene de minare în Strâmtoarea Ormuz
RĂZBOI Trump, amenințari teribile: Vor fi consecințe nemaivăzute dacă Iranul nu deminează Strâmtoarea Ormuz: „Am distrus 10 nave care „plantează” mine”
22:33
Trump, amenințari teribile: Vor fi consecințe nemaivăzute dacă Iranul nu deminează Strâmtoarea Ormuz: „Am distrus 10 nave care „plantează” mine”
Mediafax
Al Treilea Război Mondial, tot mai aproape? Strategia prin care Iranul îl ține pe Trump în șah
Digi24
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce preferă să rămână în umbră deocamdată
Cancan.ro
Vortex polar. Ninge 5 zile la rând în România, începând de săptămâna viitoare. Care sunt orașele afectate
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Adevarul
„Gata cu scuzele!” Criza locuințelor, între modelul Clujului și „Planul Simion”, în Parlamentul European
Mediafax
Molecula care oprește cancerul mamar agresiv. Descoperirea cercetătorilor americani care dă speranță milioanelor de bolnavi
Click
Marina Almășan, la Judecătorie de mână cu noul iubit, Sorin Mărcuș: „A vrut s-o susțină în caz că venea Georgică Cornu” De ce a lipsit omul de afaceri timișorean de la ultima înfățișare
Digi24
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar este în scădere
Cancan.ro
Ea este femeia din Timișoara ucisă de propriul fiu, de 8 martie. Vecinii fac dezvăluiri ULUITOARE
Ce se întâmplă doctore
Ce operații estetice are Mara Bănică? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice. Nimeni nu a recunoscut-o
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Adio C-Neo, bun venit Striker! Noul model Dacia apare pentru prima dată fără camuflaj
Descopera.ro
Trucul simplu de 10 minute care te face mai fericit!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța: – Tocmai am pus capăt unei relații de cinci ani
Descopera.ro
China lansează camioane electrice pe piața din Europa mai ieftine și cu timp de încărcare mai rapid
ACTUALITATE Gen. Virgil Bălăceanu: „Nu știm ce capacități de ripostă au iranienii ca să ne dăm seama cât va mai dura războiul”
09:30
Gen. Virgil Bălăceanu: „Nu știm ce capacități de ripostă au iranienii ca să ne dăm seama cât va mai dura războiul”
ULTIMA ORĂ Bolojan speră ca bugetul să fie aprobat de Guvern și trimis Parlamentului până la sfârșitul săptămânii. Care sunt cele cinci provocări
09:21
Bolojan speră ca bugetul să fie aprobat de Guvern și trimis Parlamentului până la sfârșitul săptămânii. Care sunt cele cinci provocări
SĂRBĂTORI Mai mult timp liber să te bucuri de primăvară. Care sunt zilele libere legale în următoarele luni
09:15
Mai mult timp liber să te bucuri de primăvară. Care sunt zilele libere legale în următoarele luni
SPORT Care e staff-ul lui Mirel Rădoi la FCSB și ce se întâmplă cu unul dintre cei mai vechi oameni din club
09:04
Care e staff-ul lui Mirel Rădoi la FCSB și ce se întâmplă cu unul dintre cei mai vechi oameni din club
MARIUS TUCĂ SHOW Generalul (r) Virgil Bălăceanu: „Zona europeană, mai ales baza Kogălniceanu, devine importantă pentru ca americanii să-și atingă scopul”
09:00
Generalul (r) Virgil Bălăceanu: „Zona europeană, mai ales baza Kogălniceanu, devine importantă pentru ca americanii să-și atingă scopul”
VIDEO PSD, la guvernare sau în opoziție? Adrian Năstase trasează direcțiile pentru reforma urgentă partidului: „Îi lipsește curajul. E aberant să stea la aceeași masă cu USR-ul”
09:00
PSD, la guvernare sau în opoziție? Adrian Năstase trasează direcțiile pentru reforma urgentă partidului: „Îi lipsește curajul. E aberant să stea la aceeași masă cu USR-ul”

Cele mai noi

Trimite acest link pe