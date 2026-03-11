Alertă în Golful Persic. O navă comercială, lovită de un „proiectil suspect” în Strâmtoarea Ormuz. Iranul, suspectat că ar fi minat ruta strategică

O navă comercială a fost avariată în strâmtoarea Ormuz după ce a fost lovită de un „proiectil suspect”. Incidentul are loc pe fondul temerilor că Iranul ar fi înțesat deja ruta strategică prin care trece aproximativ 20% din petrolul mondial, cu mine marine.

Situație de criză în Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul energiei la nivel global. O navă de marfă a fost lovită de un proiectil de origine necunoscută, potrivit unui raport transmis de UK Maritime Trade Operations, scrie Mediafax.ro.

Organizația britanică, care monitorizează securitatea transportului maritim în regiune, a precizat că vasul a suferit avarii în urma impactului cu „proiectilul suspect” și a solicitat asistență de urgență. Autoritățile au confirmat însă că toți membrii echipajului sunt în siguranță.

BREAKING: A projectile hit a cargo ship In the Strait of Hormuz, setting the vessel ablaze after the United States targeted Iranian minelaying vessels that could target the narrow mouth of the Persian Gulf. Follow live updates. https://t.co/zmjQl0W1RA — The Associated Press (@AP) March 11, 2026

Iranul, acuzat de minarea Strâmtorii Ormuz

Incidentul vine într-un moment extrem de tensionat în regiunea Golfului Persic, în contextul conflictului dintre Iran, Israel și Statele Unite.

Potrivit unor surse citate de AP, Iranul ar fi început deja să amplaseze mine în strâmtoarea Ormuz, un punct strategic prin care tranzitează aproximativ 20% din producția mondială de petrol brut.

Orice blocare sau perturbare a traficului maritim în această zonă ar putea avea consecințe majore asupra piețelor energetice globale și asupra lanțurilor de aprovizionare.

Strâmtoarea Ormuz este considerată una dintre cele mai sensibile zone geopolitice din lume, iar incidentele navale din regiune sunt atent monitorizate de marile puteri și de industria energetică.

În această dimineață SUA au anunțat că au distrus 16 nave iraniene suspectate că ar fi plasat mine în Strâmtoarea Ormuz. Mai mult, Donald Trump a amenințat Iranul cu „consecințe militare fără precedent” în cazul în care Iranul ar fi eliberat mine marine pe acest culoar extrem de important pentru piața energiei globale.

Recomandarea autorului:

Escaladare în războiul din Orient. Iranul atacă infrastructura petrolieră din Golf. AIE discută măsuri de urgență pentru stabilizarea pieței energiei