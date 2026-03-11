Epurarea de la Ministerul rus al Apărării și prăbușirea lui Ruslan Tsalikov, „mâna dreaptă” a lui Șoigu timp de 30 de ani. Acuzații în cascadă: luare de mită, spălare de bani, delapidare

Demiterea ministrului rus al Apărării, Serghei Șoigu, în luna mai a anului 2024, a fost urmată de o epurare fără precedent a adjuncților săi. Mai mulți oficiali militari ruși de rang înalt au fost arestați sub acuzații de corupție, în timp ce Șoigu a fost numit în funcția de secretar al Consiliului de Securitate. Acum, cel mai apropiat asociat al lui Șoigu – fostul prim-viceministru al Apărării, Ruslan Tsalikov – a fost plasat în arest la domiciliu sub acuzația de înființare a unei organizații criminale, spălare de bani, delapidare și luare de mită.

Vestea, notează Meduza, i-a încântat pe bloggerii ruși pro-război de pe Telegram, care cred că poziția politică a lui Șoigu este mai slabă ca niciodată.

Fostul prim-viceministru al Apărării, Ruslan Tsalikov, a fost arestat pe 4 martie 2026.

A doua zi, un tribunal din Moscova l-a plasat în arest la domiciliu sub acuzația de înființare a unei organizații criminale și spălare de bani, precum și pentru 12 capete de acuzare de delapidare și două capete de acuzare de luare de mită. Potrivit primelor informații, Tsalikov a pledat nevinovat.

Arestarea lui Tsalikov are loc la aproape doi ani după o epurare amplă a Ministerului Apărării din Rusia

Trei dintre adjuncții lui Șoigu au fost arestați sub acuzații de corupție, împreună cu alți câțiva oficiali militari

Potrivit RBC, Tsalikov este primul dintre ei acuzat de organizarea unei grupări criminale. Numai pentru acest lucru, Tsalikov riscă până la 20 de ani de închisoare.

Tsalikov, vilă în celebra suburbie Rublyovka

Tribunalul districtual Basmanny din Moscova l-a plasat pe Ruslan Tsalikov în arest la domiciliu la cererea anchetatorilor — o dovadă neobișnuită de clemență, mai ales având în vedere gravitatea acuzațiilor care îi sunt aduse. Potrivit Kommersant, audierea pentru arestarea preventivă a avut loc târziu în noapte, după ce tribunalul fusese închis publicului.

Informațiile din mass-media îl leagă pe Ruslan Tsalikov de mai multe cazuri penale. Conform Kommersant, acesta este acuzat de implicare în fraudă la furnizorul de îmbrăcăminte și alimente al armatei ruse, Voentorg.

Ruslan Tsalikov supraveghea furnizorul, al cărui CEO a fost arestat în august 2024 pentru că ar fi vândut articole de toaletă armatei la prețuri umflate.

Anchetele ulterioare au descoperit fraude care depășesc șase miliarde de ruble (aproximativ 76,7 milioane de dolari).

Tsalikov este, de asemenea, acuzat că a acceptat mită de la contractori din domeniul apărării, în special de la companii de cercetare, scrie Kommersant.

Între timp, iStories

Fostul director executiv al Piket, Andrey Yesipov, condamnat la nouă ani de închisoare în noiembrie 2025, a depus mărturie împotriva lui Tsalikov, a declarat o sursă.

Tsalikov ar fi acceptat mită atât numerar, cât și „proprietăți scumpe” și ar fi spălat bani prin investiții în „cantități mari” de proprietăți imobiliare rezidențiale și comerciale.

În 2022, investigatorii Fundației Anticorupție a lui Alexey Navalny au descoperit proprietăți imobiliare comerciale în valoare de 1,1 miliarde de ruble în Moscova și terenuri în regiunea înconjurătoare, aparținând celor patru copii adulți ai lui Tsalikov.

Potrivit publicației de investigații Proekt, Tsalikov deține o vilă în celebra suburbie Rublyovka, evaluată la trei miliarde de ruble în 2021.

Conexiunea dintre Tsalikov și Șoigu

Ruslan Tsalikov și-a început cariera în regiunea sa natală, Osetia de Nord, se mai arată în analiza publicată de Meduza. A obținut un doctorat în economie și, după ce a lucrat ca profesor universitar, a ajuns să conducă Ministerul Finanțelor din regiune în 1990.

Patru ani mai târziu, Tsalikov s-a transferat la Ministerul Situațiilor de Urgență, condus pe atunci de Serghei Șoigu. De atunci, carierele lor au fost permanent legate.

Până în 2007, Ruslan Tsalikov era primul adjunct al lui Șoigu.

Când Serghei Șoigu a fost numit guvernator al regiunii Moscova în primăvara anului 2012, Tsalikov a preluat funcția de viceguvernator.

Atunci când Șoigu a fost numit ministru al Apărării – ceva mai târziu, în același an -, Tsalikov a devenit primul său adjunct.

A rămas în această funcție până în mai 2024, când Șoigu a fost numit, din nou, secretar al Consiliului de Securitate.

Deși Șoigu nu l-a adus pe primul său adjunct în Consiliul de Securitate, a încercat să-l protejeze în alte moduri. După ce a părăsit ministerul Apărării, Tsalikov a intrat în politică.

În septembrie 2024, a fost ales în parlamentul regional din Tuva – regiunea natală a lui Șoigu, unde a avut o influență considerabilă. Tsalikov a candidat apoi pentru un loc în Senatul Tuvei, dar nu a reușit să fie ales în Consiliul Federației.

Oamenii lui Șoigu, cu „corupția” la purtător

Tsalikov este, acum, al patrulea fost ministru adjunct al Apărării acuzat de corupție de la plecarea lui Șoigu. Cu toate acestea, el este singurul care a evitat închisoarea.

În iulie 2025, fostul ministru adjunct al Apărării, Timur Ivanov, a fost condamnat la 13 ani de închisoare pentru acuzații de corupție, inclusiv delapidare și spălare de bani.

Acum, el așteaptă să fie judecat pentru acuzații separate de acceptare de mită în valoare de 1,3 miliarde de ruble (aproximativ 16 milioane de dolari astăzi).

Ivanov a depus recent o petiție pentru a fi desfășurat pe frontul din Ucraina.

Un tribunal din Moscova a respins

Fostul viceministru al Apărării, Dmitri Bulgakov, arestat în iulie 2024, se află în prezent în arest preventiv. El este acuzat că a angajat o companie aflată sub controlul său pentru a instala sisteme de iluminat la Academia Medicală Militară Kirov din Sankt Petersburg, la prețuri umflate.

Un alt adjunct al lui Șoigu, Pavel Popov, a fost arestat în august 2024 și se află în arest preventiv.

Este acuzat

În 2025, un alt inculpat în acest caz – fostul director al parcului tematic militar, Veaceslav Ahmedov – a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru delapidare.

Trei dintre cei patru adjuncți arestați (Tsalikov, Ivanov și Popov) au avansat în gradele Ministerului Apărării sub conducerea lui Șoigu.

Doar trei adjuncți ai miniștrilor apărării care au servit sub conducerea lui Șoigu își mai dețin funcțiile: șeful Statului Major General, Valeri Gherasimov, Viktor Goremykin și Iunus-Bek Evkurov, se mai precizează în analiza publicată de Meduza.

