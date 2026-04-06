Prima pagină » Știri externe » Explozie la o mină de cărbune din regiunea Luhansk, controlată de ruși: Peste 40 de oameni, blocați sub pământ

Peste 40 de persoane au rămas blocate sub pământ, în urma unui atac asupra unei mine de cărbune din regiunea Luhansk, controlată de Rusia, a declarat, luni, un oficial numit de Moscova, care a dat vina pe Ucraina pentru acest atac, relatează France 24.

Potrivit sursei citate, Ucraina a lovit mina de cărbune Bilorichenska din regiunea Luhansk, controlată de Rusia și a avariat o substație electrică. 41 de mineri sunt blocați sub pământ.

„Toate serviciile relevante iau măsuri pentru a salva minerii și a restabili alimentarea cu energie electrică a minei”, a declarat Leonid Pasechnik, șeful regiunii numit de Moscova.

El a spus că s-a stabilit deja legătura cu minerii și că aceștia dispun de o rezervă de apă potabilă.

Ținta atacului ucrainean a fost o centrală electrică, iar întreruperea curentului electric care a urmat a blocat sistemele minei, inclusiv liftul, a declarat într-un comunicat Leonid Pasechnik, șeful regiunii numit de Rusia.

„Noaptea, Forțele Armate Ucrainene au lovit teritoriul minei Belorechenskaya, substația electrică a fost avariată. Oprirea de urgență a luminii a surprins 41 de mineri, care se află acum sub pământ”, a scris el pe rețeaua de socializare rusă Max.

La 1 aprilie, Rusia a afirmat că a preluat controlul deplin asupra regiunii Luhansk, cea mai estică regiune a Ucrainei.

Ucraina nu a emis încă nicio declarație cu privire la afirmațiile Rusiei.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Ucraina ignoră cererile aliaților. Principalul terminal petrolier al Rusiei de la Marea Neagră a luat foc, în urma unui atac cu drone

Viktor Orban acuză Kievul de pregătirea unui act de sabotaj la conducta de gaze din Serbia. Opoziția din Ungaria îl contrazice

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERT Israelul a atacat cel mai mare complex petrochimic al Iranului. Ce avarii s-au raportat la instalația South Pars
15:49
Israelul a atacat cel mai mare complex petrochimic al Iranului. Ce avarii s-au raportat la instalația South Pars
EVENIMENT LIVE 4 ore până la Lună. Astronauții misiunii spațiale Artemis 2 vor bate un record istoric: Cea mai lungă distanță parcursă vreodată de oameni
15:11
4 ore până la Lună. Astronauții misiunii spațiale Artemis 2 vor bate un record istoric: Cea mai lungă distanță parcursă vreodată de oameni
ENERGIE Viktor Orban, despre acuzațiile de sabotaj energetic: „Situația este critică deoarece Europa se îndreaptă spre o criză energetică gravă”
15:11
Viktor Orban, despre acuzațiile de sabotaj energetic: „Situația este critică deoarece Europa se îndreaptă spre o criză energetică gravă”
EXTERNE Lovitura colosală a Băncii Franței. Cum a reușit să vândă aurul din SUA și să câștige 13 miliarde de euro
15:02
Lovitura colosală a Băncii Franței. Cum a reușit să vândă aurul din SUA și să câștige 13 miliarde de euro
PAȘTE Trei germani, printre care și un bebeluș, au murit la o „vânătoare de ouă de Paște”, eveniment tradițional la care au participat 50 de persoane
14:09
Trei germani, printre care și un bebeluș, au murit la o „vânătoare de ouă de Paște”, eveniment tradițional la care au participat 50 de persoane
FLASH NEWS O a treia navă turcă a reușit să traverseze strâmtoarea Ormuz. Ce țară a fost scutită de „orice restricții“ de Teheran
13:30
O a treia navă turcă a reușit să traverseze strâmtoarea Ormuz. Ce țară a fost scutită de „orice restricții“ de Teheran
Mediafax
Carnea de miel s-a scumpit și în Bulgaria, la fel ca și în România / „Crescătorul bulgar moare zâmbind, dar moare”
Digi24
Medic ucis și incendiat în Capitală. Cine e suspecta reținută după cinci zile
Cancan.ro
Medicii au refuzat dorința familiei lui Mircea Lucescu. Conducerea Spitalului Universitar, de neclintit chiar și după venirea lui Răzvan Lucescu
Prosport.ro
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Adevarul
Ce s-a ales de utilajele „minune” pentru topirea zăpezii lăsate moștenire de administrația Firea. Explicațiile Primăriei Capitalei
Mediafax
Sfânta Lumină ajunge în România cu o cursă specială / O misiune sub semnul restricțiilor din Ierusalim
Click
Noi detalii în cazul medicului ucis și incendiat: suspecta, în vârstă de 40 de ani, ar fi recunoscut fapta. Ce probe au găsit anchetatorii în apartament
Digi24
Dezamăgirea unei tinere care și-a cumpărat o casă ieftină în Sicilia, entuziasmată după ce a văzut un clip viral
Cancan.ro
-12 grade Celsius până de Paște, în București. Meteorologii Accuweather anunță o scădere drastică de temperatura în Capitală
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu Maia, fiica lui Teo Trandafir. Cum arată tânăra la 21 de ani: „Suntem una singură”!
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Un Mercedes lăsat în service „s-a plimbat” pe la două baruri înainte de a fi oprit de proprietară. Poliția a intervenit
Descopera.ro
Caz medical uluitor: cum a aflat o tânără că este alergică la apă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de ...
Descopera.ro
O descoperire arheologică de importanță excepțională a fost făcută sub străzile orașului Frankfurt
VIDEO Ucraineni, trimiși în judecată după ce au pus explozibil în fața unei companii din București. Anchetatorii au testat dispozitivul
15:53
Ucraineni, trimiși în judecată după ce au pus explozibil în fața unei companii din București. Anchetatorii au testat dispozitivul
ECONOMIE 500 lei în plus la pensie, înainte de Paște, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează
15:40
500 lei în plus la pensie, înainte de Paște, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează
EXCLUSIV Sceneta filmării cu Ponta, Coldea și Nicușor Dan, demontată de Cristoiu. ”Mojicul a fost Nicușor Dan/Din start Lasconi a fost ticăloasă”
15:40
Sceneta filmării cu Ponta, Coldea și Nicușor Dan, demontată de Cristoiu. ”Mojicul a fost Nicușor Dan/Din start Lasconi a fost ticăloasă”
TRADIȚIE Ce nu se face în Vinerea Mare: Obiceiuri străvechi și ce este strict interzis să speli sau să gătești
14:58
Ce nu se face în Vinerea Mare: Obiceiuri străvechi și ce este strict interzis să speli sau să gătești
FLASH NEWS Ministrul Energiei anunță că rafinăria Petromidia și-a realuat activitatea și funcționează la capacitate maximă
14:53
Ministrul Energiei anunță că rafinăria Petromidia și-a realuat activitatea și funcționează la capacitate maximă
Modelul ucrainean care poate feri România de criza energetică. Ce spun experții despre strategia prin care Kievul a evitat colapsul timp de patru ani
14:52
Modelul ucrainean care poate feri România de criza energetică. Ce spun experții despre strategia prin care Kievul a evitat colapsul timp de patru ani

