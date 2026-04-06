Explozie la o mină de cărbune din regiunea Luhansk, controlată de ruși: Peste 40 de oameni, blocați sub pământ

Peste 40 de persoane au rămas blocate sub pământ, în urma unui atac asupra unei mine de cărbune din regiunea Luhansk, controlată de Rusia, a declarat, luni, un oficial numit de Moscova, care a dat vina pe Ucraina pentru acest atac, relatează France 24.

Potrivit sursei citate, Ucraina a lovit mina de cărbune Bilorichenska din regiunea Luhansk, controlată de Rusia și a avariat o substație electrică. 41 de mineri sunt blocați sub pământ.

„Toate serviciile relevante iau măsuri pentru a salva minerii și a restabili alimentarea cu energie electrică a minei”, a declarat Leonid Pasechnik, șeful regiunii numit de Moscova.

El a spus că s-a stabilit deja legătura cu minerii și că aceștia dispun de o rezervă de apă potabilă.

Ținta atacului ucrainean a fost o centrală electrică, iar întreruperea curentului electric care a urmat a blocat sistemele minei, inclusiv liftul, a declarat într-un comunicat Leonid Pasechnik, șeful regiunii numit de Rusia.

„Noaptea, Forțele Armate Ucrainene au lovit teritoriul minei Belorechenskaya, substația electrică a fost avariată. Oprirea de urgență a luminii a surprins 41 de mineri, care se află acum sub pământ”, a scris el pe rețeaua de socializare rusă Max.

La 1 aprilie, Rusia a afirmat că a preluat controlul deplin asupra regiunii Luhansk, cea mai estică regiune a Ucrainei.

Ucraina nu a emis încă nicio declarație cu privire la afirmațiile Rusiei.

