Ultimul efort de pace între SUA și Iran. Șeful armatei Pakistanului ajunge la Teheran pentru a negocia un acord mai amplu. Care sunt perspectivele

Comandantul suprem al armatei pakistaneze, mareșalul Asim Munir, a sosit vineri la Teheran cu misiunea de a salva un armistițiu fragil dintre Statele Unite și Iran și de a media un acord de pace permanent între cele două state.

Asim Munir a fost principalul mediator în conflictul din Orientul Mijlociu încă de la începutul războiului. Această vizită la Teheran ar putea semnala un ultim efort de mediere din partea Pakistanului, cu toate că oficialii americani și iranieni au pus la îndoială ideea unui acord de pace iminent, scrie Axios.

Aceste negocieri se desfășoară sub o presiune uriașă în condițiile în care Donald Trump a avertizat că discuțiile se află la „linia de frontieră” dintre un acord și reluarea atacurilor militare masive.

O echipă de negociatori încearcă, în zadar, să pună capăt războiului SUA-Iran

Pe lângă delegația Pakistanului, la Teheran a mai ajuns și o delegație qatareză pentru a sprijini efortul de mediere, a relatat inițial Reuters. Până în prezent, Pakistan, Qatar, Arabia Saudită, Egipt și Turcia au încercat să se implice în procesul de pace.

Cu toate acestea, un oficial american a descris procesul de mediere ca fiind unul chinuitor deoarece proiectele „se schimbă zilnic” fără prea multe progrese.

Un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului a declarat vineri că nu s-a ajuns la un acord, dar că negocierile privind încheierea războiului și Strâmtoarea Ormuz sunt în curs de desfășurare. „Problemele legate de dosarul nuclear nu ar trebui discutate în detaliu în această etapă”, a spus acesta.

În prezent, echipa de mediatori încearcă să finalizeze o scrisoare de intenție care să includă încetarea războiului și prelungirea negocierilor cu 30 de zile pentru a ajunge la un acord de pace mai amplu care să includă, în cele din urmă, și programul nuclear al Iranului. Cerința fundamentală a SUA este ca iranienii să nu poată avea niciodată o armă nucleară. De asemenea, Washingtonul contestă inițiativa de a impune taxe de trecere în Strâmtoarea Ormuz, după ce Iranul a reiterat această idee joi.

Trump începe să-și piardă răbdarea

O sursă apropiată de președintele american a precizat că Trump devine din ce în ce mai frustrat pentru că nu se ajunge la o finalitate a războiului și a ridicat posibilitatea unei ultime operațiuni militare majore, după care ar putea declara victoria și pune capăt războiului.

Recomandările autorului: