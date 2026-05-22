Soț și soție, acuzați că au furat 182.000 de euro de la o bătrână și i-au cheltuit pe prăjituri și combustibil.

Cei doi escroci, ea consultant financiar, el consultant în asigurări, lucrau la aceeași bancă și gestionau aceeași clientă, o femeie de 82 de ani. Cuplul din Italia a comis o fraudă folosind accesul la datele bancare ale bătrânei.

După ce au solicitat carduri de credit și debit pe numele ei, în decurs de trei ani au cheltuit 182.000 de euro direct din contul victimei. O parte din sume ar fi fost folosite pentru prăjituri și combustibil, relatează La Repubblica.

Pentru cei doi italieni, de 70 și 68 de ani, procuratura a cerut trimiterea în judecată. Acuzațiile sunt de acces neautorizat la un sistem informatic pentru ea și de înșelăciune pentru amândoi. Rolurile cuplului erau distincte. Soția „s-a introdus în sistemul informatic al băncii, împotriva voinței acesteia, formulând o solicitare” în numele victimei, se arată în documente.

Victima nu a știut nimic timp de trei ani

Scopul, potrivit procurorilor, era obținerea a două carduri bancare și a unui card de credit. Ulterior, a folosit în mod necorespunzător” cardurile pentru retrageri și cumpărături. Tranzacțiile, realizate între 2019 și 2022, au însumat 14.000 de euro prin cardurile de debit și 165.000 de euro prin cardurile de credit.

Soțul femeii este acuzat de înșelăciune pentru că ar fi retras, potrivit procurorilor, la instigarea soției, aproximativ 3.000 de euro. Victima nu a știut nimic timp de trei ani. În octombrie 2022, banca a chemat-o pentru a-i semnala unele operațiuni suspecte. S-a prezentat la o sucursală din Roma și a aflat uimită de ceea ce a aflat.