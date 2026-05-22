Prima pagină » Știri externe » Soț și soție, acuzați că au furat 182.000 de euro de la o bătrână și i-au cheltuit pe prăjituri și combustibil

Soț și soție, acuzați că au furat 182.000 de euro de la o bătrână și i-au cheltuit pe prăjituri și combustibil

Soț și soție, acuzați că au furat 182.000 de euro de la o bătrână și i-au cheltuit pe prăjituri și combustibil
Galerie Foto 3
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Soț și soție, acuzați că au furat 182.000 de euro de la o bătrână și i-au cheltuit pe prăjituri și combustibil.

Cei doi escroci, ea consultant financiar, el consultant în asigurări, lucrau la aceeași bancă și gestionau aceeași clientă, o femeie de 82 de ani. Cuplul din Italia a comis o fraudă folosind accesul la datele bancare ale bătrânei.

După ce au solicitat carduri de credit și debit pe numele ei, în decurs de trei ani au cheltuit 182.000 de euro direct din contul victimei. O parte din sume ar fi fost folosite pentru prăjituri și combustibil, relatează La Repubblica.

Pentru cei doi italieni, de 70 și 68 de ani, procuratura a cerut trimiterea în judecată. Acuzațiile sunt de acces neautorizat la un sistem informatic pentru ea și de înșelăciune pentru amândoi. Rolurile cuplului erau distincte. Soția „s-a introdus în sistemul informatic al băncii, împotriva voinței acesteia, formulând o solicitare” în numele victimei, se arată în documente.

Victima nu a știut nimic timp de trei ani

Scopul, potrivit procurorilor, era obținerea a două carduri bancare și a unui card de credit. Ulterior, a folosit în mod necorespunzător” cardurile pentru retrageri și cumpărături. Tranzacțiile, realizate între 2019 și 2022, au însumat 14.000 de euro prin cardurile de debit și 165.000 de euro prin cardurile de credit.

Soțul femeii este acuzat de înșelăciune pentru că ar fi retras, potrivit procurorilor, la instigarea soției, aproximativ 3.000 de euro. Victima nu a știut nimic timp de trei ani. În octombrie 2022, banca a chemat-o pentru a-i semnala unele operațiuni suspecte. S-a prezentat la o sucursală din Roma și a aflat uimită de ceea ce a aflat.

Femeia a susținut că nu a făcut niciodată acele retrageri și nici nu a solicitat carduri de credit sau debit. A observat că unele tranzacții erau făcute la cofetărie, pentru prăjituri și dulciuri, iar altele pentru carburant. Decizia finală va fi luată de judecătorul de cameră preliminară, care va decide dacă aprobă solicitarea procuraturii și dispune trimiterea cuplului în judecată.

Recomandările autorului:

Weekend de poveste în București, 23-24 mai 2026: PMB anunță expoziție de mașini de epocă, degustări și momente culturale pe Calea Victoriei

Aproape 50% dintre cazurile de cancer care pot fi prevenite sunt legate de doar două obiceiuri de viață, potrivit unei analize

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Demisie-cutremur la vârful serviciilor de informații din SUA. Care a fost motivul demisiei omului lui Trump
21:12
Demisie-cutremur la vârful serviciilor de informații din SUA. Care a fost motivul demisiei omului lui Trump
CONTROVERSĂ Patru mari puteri europene contestă extinderea așezărilor israeliene în Cisiordania și violența coloniștilor. Ce măsuri sunt anunțate în apelul comun
19:55
Patru mari puteri europene contestă extinderea așezărilor israeliene în Cisiordania și violența coloniștilor. Ce măsuri sunt anunțate în apelul comun
VIDEO Pentagonul publică a doua tranșă de documente „inedite” despre OZN-uri. Noile imagini arată obiecte zburătoare cu forme ciudate
18:34
Pentagonul publică a doua tranșă de documente „inedite” despre OZN-uri. Noile imagini arată obiecte zburătoare cu forme ciudate
TENSIUNI Marco Rubio avertizează că Havana reprezintă o amenințare pentru SUA, în timp ce regimul cubanez respinge acuzațiile ca fiind „minciuni”
17:45
Marco Rubio avertizează că Havana reprezintă o amenințare pentru SUA, în timp ce regimul cubanez respinge acuzațiile ca fiind „minciuni”
MILITAR Marine Le Pen spune că Franța trebuie să se retragă din comandamentul militar integrat al NATO. Care este motivul
17:25
Marine Le Pen spune că Franța trebuie să se retragă din comandamentul militar integrat al NATO. Care este motivul
SĂNĂTATE Reuters: Focarul de Ebola stârnește îngrijorări înaintea Cupei Mondiale 2026. Ce spun experții
16:51
Reuters: Focarul de Ebola stârnește îngrijorări înaintea Cupei Mondiale 2026. Ce spun experții
Mediafax
Imperiul secret al filmelor piratate a căzut! Cum au spart polițiștii italieni rețeaua CINEMAGOAL care făcea milioane din streaming ilegal
Digi24
Trump așteaptă cu groază ziua în care va trebui să facă față „Fantomei de 5,02 dolari”
Cancan.ro
Mihai Neșu primește o pensie colosală de la olandezi. Cât încasează lunar fostul fotbalist
Prosport.ro
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Adevarul
Tragedia din Bacău. Șefa Ambulanței județene spune că nu și-a dat seama cât de grav era cazul copilului mort la școală: „Acum cu siguranță aș fi trimis echipaj cu medic”
Mediafax
Bolojan trage linia în PNL: Nici clonă a USR, nici brelocul PSD
Click
Țara care a ajuns lider în turismul de relaxare și wellness. Mulți români aleg să-și petreacă vacanță aici: „M-am simțit complet relaxată și fără stres”
Digi24
Bătaie în Centrul Vechi din Capitală între ucraineni și o bandă de motocicliști români. Jandarmii au intervenit în timpul nopții
Cancan.ro
Veste uriașă în lumea mondenă! Celebra cântăreață din România a devenit mamă pentru prima dată
Ce se întâmplă doctore
Ce mai face Mona Nicolici, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1. Cum arată astăzi, la 56 de ani
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Codul Rutier 2026: Se modifică procedura de obținere a permisului de conducere
Descopera.ro
De ce dinozaurii carnivori aveau brațe așa mici?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
Descopera.ro
Praful de supernovă ar putea fi „de vină” pentru unul dintre cele mai mari mistere ale Universului

Cele mai noi

Trimite acest link pe