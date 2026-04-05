Viktor Orban acuză Kievul de pregătirea unui act de sabotaj la conducta de gaze din Serbia. Opoziția din Ungaria îl contrazice

Premierul Ungariei Viktor Orbán a reacționat duminică după ce Serbia a anunțat descoperirea unor dispozitive explozive în apropierea conductei Balkan Stream, care aprovizionează Ungaria și Slovacia cu gaz rusesc. Orbán a calificat incidentul drept o tentativă de sabotaj.

Imediat după discuția telefonică dintre Aleksandar Vučić și Viktor Orbán, premierul maghiar a convocat o ședință extraordinară a Consiliului Național de Apărare pentru a analiza situația. Atât Orbán, cât și ministrul său de externe, Péter Szijjártó, au precizat că în spatele acestei tentative ar putea sta Ucraina.

Atât Serbia, cât și Ungaria au anunțat că au asigurat securitatea conductei Balkan Stream, singura rută majoră rămasă pentru livrările de gaze rusești către Europa Centrală.

Orbán acuză Ucraina de sabotaj

„Ședința Consiliului de Apărare tocmai s-a încheiat. Pe baza informațiilor pe care le deținem, se pregătea o operațiune de sabotaj pe secțiunea Voivodina a conductei de gaze Turkish Stream, care aprovizionează Ungaria. Am discutat despre aceasta cu președintele Serbiei. […] Autoritățile sârbe investighează, iar autoritățile ungare sunt în contact permanent cu acestea. O criză energetică fără precedent se apropie de Europa. Țările europene au nevoie și vor avea nevoie de și mai multă energie din partea Rusiei. […]

Și Ucraina lucrează de ani de zile pentru a izola Europa de energia rusească. Au aruncat în aer Nord Stream, au închis conducta de gaze către Ungaria, anul acesta au pus Ungaria sub o blocadă petrolieră prin închiderea Conductei Drujba, iar secțiunea rusească a Turkish Stream este atacată militar în mod continuu. Ambițiile Ucrainei reprezintă o amenințare mortală pentru Ungaria”, a spus Orbán.

Opoziția din Ungaria spune că incidentul ar putea fi o operațiune sub „steag fals” înainte de alegeri

Acest incident vine la doar o săptămână distanță de alegerile parlamentare din Ungaria. În ultimele luni, opoziția condusă de Péter Magyar l-a acuzat pe Orbán că răspândește panică și a sugerat că acest incident ar putea fi o operațiune sub „steag fals” pentru a influența electoratul pe ultima sută de metri.

„Mai multe persoane au indicat public că ceva se va întâmpla «accidental» la conducta de gaze din Serbia de Paște, cu o săptămână înainte de alegerile din Ungaria”, a declarat Magyar într-un videoclip postat pe Facebook. „Și așa s-a întâmplat.”

Ucraina a negat categoric acuzațiile venite de la Budapesta

„Respingem categoric încercările de a lega în mod fals Ucraina de incidentul explozibililor găsiți lângă conducta TurkStream din Serbia”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Ucrainei, Heorhii Tykhyi, citat de Deutsche Welle.

„Ucraina nu are nicio legătură cu asta. Cel mai probabil, o operațiune sub steag fals rusesc, ca parte a interferenței masive a Moscovei în alegerile din Ungaria.”

