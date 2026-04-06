Ucraina ignoră cererile aliaților. Principalul terminal petrolier al Rusiei de la Marea Neagră a luat foc, în urma unui atac cu drone

Principalul terminal petrolier al Rusiei de la Marea Neagră a luat foc în urma unui atac cu drone care a avut loc noaptea trecută, arată imaginile din satelit furnizate de NASA, relatează Bloomberg.

Imaginile cadrul Sistemului de Informații privind Incendiile pentru Gestionarea Resurselor al NASA, publicate luni, arată noi focare de incendiu în zona portului Novorossiysk, unde se află terminalul Sheskharis al companiei Transneft PJSC.

Se pare că în urma atacului cu drone asupra orașului port Novorossiysk, opt case au fost avariate, a declarat guvernatorul regional Veniamin Kondratiev, într-o declarație publicată pe Telegram. El a precizat că au fost găsite resturi de drone pe teritoriul mai multor instalații industriale, fără a oferi însă detalii suplimentare.

Novorosisk este cel mai mare port al Rusiei de la Marea Neagră, dispunând de numeroase instalații pentru exportul de mărfuri de bază.

Potrivit profesorului Steve Hanke de la Universitatea Johns Hopkins, portul gestionează peste jumătate din transporturile de țiței și produse petroliere ale Rusiei. La începutul lunii martie, atacurile cu drone ucrainene au determinat întreruperea operațiunilor de încărcare a petrolului în Novorosisk.

Administrația de la Kiev și-a propus să limiteze capacitatea Kremlinului de a exporta petrol și de a obține profituri din creșterea prețului mondial al țițeiului, determinată de războiul din Orientul Mijlociu. Luna trecută, drone ucrainene au avariat instalații petroliere din Primorsk și Ust-Luga, porturi cheie ale Rusiei de pe coasta Mării Baltice. La rândul său, Moscova a lansat atacuri asupra infrastructurii energetice, de gaze și feroviare din Ucraina.

Conform calculelor Bloomberg, atacurile neîncetate cu drone asupra porturilor petroliere au redus exporturile maritime ale Rusiei în luna martie la cel mai scăzut nivel din ultimele două luni. Această scădere survine pe fondul războiului din Orientul Mijlociu, care a provocat o criză fără precedent a aprovizionării cu petrol la nivel mondial.

Aliații au cerut Ucrainei să oprească atacurile asupra rafinăriilor rusești

Într-un interviu acordat, sâmbătă, pentru Bloomberg, Kirilo Budanov, șeful Cancelariei Prezidențiale de la Kiev, a declarat că aliații internaționali i-au cerut Ucrainei să reducă sau chiar să suspende atacurile cu drone asupra rafinăriilor de petrol din Rusia, pe fondul creșterii accelerate a prețurilor la combustibili la nivel global, generate de războiul dintre SUA și Israel în Iran.

Ucraina „primește anumite semnale” din partea unor țări (pe care nu le-a numit), care le cer ucrainienilor să înceteze atacurile împotriva industriei petroliere ruse.
„În limbaj diplomatic, aș spune că primim anumite semnale în această privință”, a declarat șeful biroului prezidențial.

El nu a dezvăluit însă dacă Kievul este dispus să dea curs acestor solicitări și să-și modifice strategia privind atacurile cu drone. În același timp, și-a exprimat speranța că situația din Orientul Mijlociu se va încheia în curând, iar prețurile petrolului vor începe să scadă.

