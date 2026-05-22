Demisie-cutremur la vârful serviciilor de informații din SUA. Care a fost motivul demisiei omului lui Trump

Directorul Serviciilor Naționale de Informații din Statele Unite, Tulsi Gabbard, și-a prezentat vineri demisia, iar decizia urmează să intre în vigoare pe 30 iunie. Prin această plecare, Gabbard devine al patrulea membru de rang înalt din cabinetul lui Donald Trump care părăsește administrația în acest mandat, scrie New York Post.

Care este motivul invocat

În scrisoarea sa de demisie trimisă președintelui american și publicată ulterior pe rețelele de socializare, Tulsi Gabbard invocă o problemă gravă de familie. Soțul ei, Abraham Williams, a fost diagnosticat recent cu o formă extrem de rară de cancer osos, iar ea a subliniat, în demisia sa, că dorește să-i fie alături în această luptă.

Tensiuni politice din culise

Cu toate că motivul principal este unul familial, presa internațională și mai multe surse din interiorul administrației Trump notează că această demisie vine pe fondul unor neînțelegeri profunde legate de politica externă a Statelor Unite.

Cunoscută pentru opoziția ei fermă față de intervențiile militare externe, Gabbard s-a aflat într-o poziție dificilă după ce SUA și Israelul au lansat atacuri asupra Iranului în februarie 2026. Aceasta a contrazis atunci public declarațiile lui Trump din Congres și a afirmat că serviciile de informații nu considerau programul nuclear al Iranului o amenințare iminentă după primele lovituri.

Mai multe surse au menționat că Gabbard a fost în mare parte izolată de echipa de securitate națională a președintelui și că nu a fost inclusă în deciziile majore legate de Iran sau Venezuela.

Mesajul lui Donald Trump după anunțul demisiei lui Gabbard

„Din păcate, după ce a făcut o treabă excelentă, Tulsi Gabbard va părăsi Administrația pe 30 iunie. Minunatul ei soț, Abraham, a fost recent diagnosticat cu o formă rară de cancer osos și, pe bună dreptate, își dorește să fie alături de el, să-l ajute să se însănătoșească, în timp ce duc împreună o luptă grea. Nu am nicio îndoială că în curând se va simți mai bine ca niciodată. Tulsi a făcut o treabă incredibilă și ne va fi dor de ea. Foarte respectatul ei director adjunct principal al Serviciilor Naționale de Informații, Aaron Lukas, va ocupa funcția de director interimar al Serviciilor Naționale de Informații”, a scris Donald Trump pe Truth Social.

Ce a scris Tulsi Gabbard în demisia înaintată lui Donald Trump

„Domnule Președinte,

Sunt profund recunoscătoare pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o și pentru oportunitatea de a conduce Biroul Directorului Serviciului Național de Informații în ultimul an și jumătate.

Din păcate, trebuie să îmi prezint demisia, cu efect de la 30 iunie 2026. Soțul meu, Abraham, a fost recent diagnosticat cu o formă extrem de rară de cancer osos. El se confruntă cu provocări majore în săptămânile și lunile următoare. În acest moment, trebuie să mă retrag din viața publică pentru a-i fi alături și pentru a-l sprijini pe deplin în această luptă.

Abraham a fost sprijinul meu de-a lungul celor unsprezece ani de căsnicie — rămânând neclintit în timpul desfășurării mele în Africa de Est într-o misiune comună de operațiuni speciale, în multiple campanii politice și acum în timpul serviciului meu în acest rol. Puterea și iubirea lui m-au susținut în fiecare provocare. Nu pot, cu conștiința împăcată, să îi cer să înfrunte singur această luptă în timp ce eu continui în această funcție solicitantă și consumatoare de timp.

Deși am făcut progrese semnificative la ODNI — promovând o transparență fără precedent și restabilind integritatea comunității de informații — recunosc că mai există încă multă muncă de făcut. Sunt pe deplin angajată să asigur o tranziție lină și completă în următoarele săptămâni, astfel încât dumneavoastră și echipa dumneavoastră să nu experimentați nicio întrerupere a conducerii sau a ritmului activității.

Vă mulțumesc pentru înțelegerea acordată în această perioadă profund personală și dificilă pentru familia noastră. Voi rămâne pentru totdeauna recunoscătoare dumneavoastră și poporului american pentru profunda onoare de a servi națiunea noastră ca Director al Serviciului Național de Informații”.

