Extrema-dreaptă înregistrează un avans în sondajele pentru ALEGERILE PREZIDENȚIALE din Franța/ Marine le Pen se află în fruntea clasamentului

Franța se confruntă cu un val de incertitudine privind alegerile prezidențiale din 2027, în contextul în care extrema-dreaptă câștigă teren în ultimele sondaje, propulsând-o pe lidera partidului Mobilizarea Națională (RN), Marine le Pen, pe primul loc.

Marine le Pen și fostul premier al Franței, Édouard Philippe, și-au anunțat intenția de a candida la alegerile prezidențiale din 2027 însă nu există nicio garanție că vor fi candidații definitivi ai taberelor lor.

În acest context de incertitudine, institutele de sondare multiplică ipotezele în sondajele lor. Acesta este cazul institutului Ifop-Fiducial care, în parteneriat cu L’Opinion și Sud Radio, prezintă noi intenții de vot pentru primul tur.

Primul studiu, realizat între 24 și 25 septembrie arată că RN conduce sondajul cu 33%-35% din voturi. Este posibil ca actualul președinte al RN, Jordan Bardella, să o înlocuiască pe Marine le Pen la alegerile prezidențiale, în contextul în care fosta lideră se confruntă cu probleme juridice serioase, potrivit cotidianului Le Figaro. Conform sondajelor, Bardella ar obține un rezultat asemănător cu le Pen, semn că mișcarea de extremă-dreapta a câștigat teren în Franța.

Luptă strânsă între Édouard Philippe și Raphaël Glucksmann

În blocul central, Édouard Philippe pare să își asigure prezența în finala prezidențială. Cu un procent cuprins între 16%-19% din voturi, fostul premier se prezintă a fi favorit în bătălia pentru președinția Franței. Acesta ar obține cel mai bun rezultat al său în cazul în care Partidul Socialist ar fi reprezentat de Olivier Faure și cel mai mic scor dacă acesta din urmă este înlocuit de Raphaël Glucksmann.

Reprezentantul stângii democrate, Raphaël Glucksmann, pare că ar obține între 14%-16% din voturi, plasându-l la doar un punct distanță de Phillipe, liderul partidului Orizonturi.

