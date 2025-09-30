SUA s-ar putea confrunta cu un BLOCAJ INSTITUȚIONAL/ Administrația Trump negociază cu democrații pentru a depăși impasul bugetar 

SUA se poate confrunta cu un blocaj instituțional, în contextul în care întâlnirea dintre președintele american, Donald Trump, și liderii democrați din Congres nu a înregistrat progrese majore privind situația bugetară.

„Cred că ne îndreptăm spre un blocaj instituțional, pentru că democrații nu vor face ceea ce trebuie. Nu pui o armă o armă la tâmplă a poporului american și nu spui: Dacă nu faci exact ceea ce vor democrații din Senat și din Cameră, vom suspenda activitatea instituțiilor”, a avertizat vicepreședintele american, JD Vance.

Liderul democrat al Senatului, Chuck Schumer, a declarat că există încă „diferențe foarte mari” între partidul său și Casa Albă. Republicanii își doresc o extindere pe termen scurt a nivelurilor actuale de cheltuieli.

Administrația Trump a implementat reduceri de cheltuieli, fără ajutorul bugetarilor din Congres. Democrații și-au exprimat opoziția față de această practică. Aceștia doresc un acord ferm pentru reînnoirea subvențiilor guvernamentale pentru asigurările de sănătate pentru persoanele cu venituri mici, care urmează să expire la finalul anului.

Ce măsuri ar putea lua Administrația Trump pentru reducerea cheltuielilor

Directorul Biroului de Management și Buget al Casei Albe, Russ Vought, a difuzat recent un memorandum în care explică modul în care Administrația Trump ar folosi o perioadă de suspendare a activităților instituțiilor pentru a face noi reduceri pe termen lung ale cheltuielilor federale și ale numărului de angajați.

Pozițiile și programele guvernamentale considerate „neesențiale” în timpul blocajului instituțional vor fi închise definitiv, potrivit BBC.

Congresul SUA trebuie să aprobe un plan bugetar de urgență până pe 30 septembrie, în caz contrar instituțiile vor rămâne fără fonduri și vor suspenda activitățile. În alte situații similare, personalul non-esențial a intrat în șomaj tehnic, dar, acum, Casa Albă amenință cu disponibilizări masive.

